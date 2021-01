Oberhavel

Seit mittlerweile fast einer Woche kann der Landkreis Oberhavel nun schon keine konkreten Coronazahlen mehr melden. Am Freitag der vergangenen Woche ist, wie berichtet, angekündigt, worden, dass es durch eine Systemumstellung bei der Software keine Daten aus den Orten gebe, ebenso wenig darüber, wie viele Personen aktuell infiziert und wie viele wieder gesund sind.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Donnerstag bei 141,8 und ist damit wieder gestiegen. Liegt der Wert auch am Freitag unter 200, dann werde die 15-Kilometer-Entfernungsregel wieder aufgehoben.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 4626 Menschen positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet worden. Im Vergleich zum Vortag wurden 47 Neuinfektionen registriert. 108 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Gemeldet worden sind weitere Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen. In einer Senioren-Tagespflege in Gransee sind drei Pflegebedürftige positiv auf das Coronavirus getestet worden.

