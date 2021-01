Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Dienstag bei 150,3. Bisher sind im Landkreis insgesamt 4526 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zum Vortag wurden 61 Neuinfektionen registriert. 105 Personen sind durch eine Coronainfektion verstorben. Weitere Fallzahlen könne das Gesundheitsamt noch immer nicht bekannt geben, hieß es am Dienstag. Grund sei die Umstellung der Software im Gesundheitsamt.

Weitere Neuinfektionen gibt es in einer Caritas-Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schmachtenhagen. Dort sind vier Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im „Seniorenhaus am Hain“ in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der Betroffenen leicht erhöht. Insgesamt sind Coronainfektionen bei drei Mitarbeitenden und neun Bewohnenden festgestellt worden. In der Oranienburger „Domino-World“ wurden 24 Neuinfektionen gemeldet: Seit der Erstmeldung am 7. Dezember sind insgesamt 30 Mitarbeitende und 101 Bewohnende von einer Infektion betroffen.

Seit drei Tagen liegt Oberhavel bei der Inzidenz unter der 200er-Marke. Gemäß Eindämmungsverordnung gilt: Sobald die Inzidenzmarke von 200 für einen Gesamtzeitraum von mehr als drei Tagen unterschritten wird, seien im Landkreis Oberhavel Versammlungen nicht mehr grundsätzlich untersagt. Dies gilt daher, sofern die Inzidenz gemäß der Meldung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit des Landes Brandenburg, auch am Mittwoch unter 200 liegen sollte.

Gemäß Eindämmungsverordnung gelte weiterhin: Sobald die Inzidenzmarke von 200 für einen Gesamtzeitraum von mehr als fünf Tagen unterschritten wird, ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport sowie zur Bewegung an der frischen Luft auch wieder über den Umkreis von 15 Kilometern der Oberhaveler Landkreisgrenze hinaus gestattet. Das wäre dann am Freitag der Fall.

Die Aufhebung beider Einschränkungen werde der Landkreis gemäß den Vorgaben öffentlich bekannt geben. Die Bekanntmachungen werden auf der Homepage des Landkreises unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten veröffentlicht und werden dann unter www.oberhavel.de/corona zu finden sein.

Von MAZonline