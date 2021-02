Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch nach längerer Zeit wieder unter 100. Der Wert betrug 99,1. Das teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5143 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Dienstag wurden 15 Neuinfektionen registriert.

156 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Das ist ein Anstieg um sechs Personen im Vergleich zum Vortag. Zuletzt verstarben eine 92-jährige Frau aus Glienicke sowie ein 80-jähriger und ein 81-jähriger Hennigsdorfer. Drei weitere Todesfälle betreffen Nachmeldungen mittels Meldesoftware, die offenbar noch aus dem Jahr 2020 stammen.

Anzeige

Unter den aktuellen Neuinfektionen sind in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete seit dem 1. Februar insgesamt drei Infektionsfälle registriert worden. Die positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohnenden sowie ihre Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolation und wurden an einem separaten Standort untergebracht.

Von MAZonline