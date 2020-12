Oberhavel

Die Corona-Lage in Oberhavel scheint sich ein wenig zu entspannen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt am Mittwoch bei 101,9. Das meldet das Potsdamer Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg. Andererseits ist aber eine weitere Person mit dem oder durch das Coronavirus verstorben. Wie das Gesundheitsamt in Oberhavel meldet, verstarb eine 90-jährige Hohen Neuendorferin, die zuvor stationär behandelt worden war. Am Vortag war ein 79-Jähriger aus Kremmen verstorben. Die Zahl der Menschen, die mit oder infolge einer Infektion seit Beginn der Pandemie verstorben sind, liegt nun bei 23.

Mit Stand vom Mittwochmittag gibt es 508 bestätigte Covid-19-Infektionen in Oberhavel. Seit Dienstag sind 32 Neuinfektionen registriert worden. Weitere Fälle von Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 14 erhöht. Betroffen sind nunmehr eine Lehrkraft und 13 Kinder. Sechs Klassen befinden sich in Quarantäne.

Derzeit befinden sich 493 Personen in häuslicher Quarantäne, 15 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (18), Glienicke (36), Gransee und Gemeinden (16), Hennigsdorf (74), Hohen Neuendorf (82), Kremmen (11), Leegebruch (22), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (19), Mühlenbecker Land (47), Oberkrämer (43), Oranienburg (98), Velten (12) und Zehdenick (27). Fürstenberg ist derzeit nach Angaben des Gesundheitsamtes coronafrei.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1880 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1349 Personen sind bereits genesen, das sind 71,8 Prozent aller Fälle. 8411 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (61), Fürstenberg (10), Glienicke (128), Amt Gransee und Gemeinden (45), Hennigsdorf (366), Hohen Neuendorf (255), Kremmen (46), Leegebruch (50), Liebenwalde (19), Löwenberger Land (69), Mühlenbecker Land (164), Oberkrämer (142), Oranienburg (368), Velten (75) und Zehdenick (82).

Aufgrund zahlreicher Anfragen bezüglich der am Montag im Landkreis Oberhavel in Kraft getretenen Allgemeinverfügung stellt das Gesundheitsamt zudem noch einmal klar: Die Zeit der häuslichen Isolation endet für Kontaktpersonen der Kategorie I nach Ablauf von mindestens zehn Tagen seit dem Tag, an dem der jeweils letzte Kontakt zwischen der betroffenen Person und dem bestätigten Covid-19-Fall festgestellt wurde.Die Quarantänezeit für Kontaktpersonen beträgt in der Regel 14 Tage. Sie kann auf zehn Tage verkürzt werden – aber nur dann, wenn ein negativer Test vorliegt. Dieser Test darf frühestens am zehnten Tag der Quarantäne erfolgen. Dies gilt auch für Verdachtspersonen, die symptomatisch sind und aufgrund dessen negativ auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden.

Von MAZonline