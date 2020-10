Oberhavel

Für durch das Gesundheitsamt angeordnete Testungen arbeitet die Kreisverwaltung in Oberhavel aktuell mit kooperierenden Teststellen zusammen. Aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Coronatests hat der Fachbereich Gesundheit seit Dienstag über einen externen Träger ein mobiles Abstrichteam beauftragt, welches Abstriche vor Ort in Gemeinschaftseinrichtungen oder bei immobilen Personen zu Hause durchführt. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung vom Mittwoch hervor.

Zusätzlich werde derzeit die Einrichtung einer stationären Teststelle als „Drive-in“ über einen Kooperationspartner vorbereitet. Die Teststelle werde voraussichtlich Mitte der kommenden Woche in Betrieb genommen. Aktuell werde die Standortfrage geklärt. Auch an dieser Teststelle werden nur durch das Gesundheitsamt angeordnete Tests durchgeführt.

Anzeige

„Wir sehen aktuell, dass nicht nur die Fallzahlen wieder deutlich ansteigen, sondern auch die Anzahl der engen Kontaktpersonen zu jedem Einzelfall deutlich zugenommen hat. Das bedeutet einen enormen Aufwand an Coronatests, die durch das Gesundheitsamt anzuordnen sind“, erläutert Amtsarzt Christian Schulze die Maßnahme: „Durch den Aufbau der stationären Teststelle und des mobilen Testteams durch den Landkreis werden wiederum Testkapazitäten bei unseren bisherigen Testpartnern frei, die dann weiteren Personen mit Testbedarf zur Verfügung stehen.“

Hausärzte sind erste Ansprechpartner

Erster Ansprechpartner für Tests auf das Coronavirus sind die niedergelassenen Hausärzte. Wer den Verdacht hat, erkrankt zu sein oder zum Beispiel als Reiserückkehrender einen Test veranlassen möchte, sollte allerdings nicht unangemeldet in eine hausärztliche Sprechstunde gehen. Es ist ratsam, beim Hausarzt oder auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 anzurufen. Die Ärzte werden gezielt nach Symptomen fragen und den Betroffenen gegebenenfalls bei einem Hausbesuch untersuchen beziehungsweise nach der (offiziellen) Sprechstunde in die Praxis bestellen.Vom Gesundheitsamt werden Tests immer dann angeordnet, wenn ein begründeter Verdachtsfall vorliegt, dass eine Person sich mit dem SARS CoV2-Virus infiziert haben könnte, weil sie Kontakt zu einem Infizierten hatte oder wenn beispielsweise in einer Einrichtung ein Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen ist.

Der Landkreis Oberhavel hat für medizinische Fragen rund um das Coronavirus ein zentrales Infotelefon eingerichtet. Das Infotelefon ist unter der Rufnummer 03301/6013900 montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de.

Für Bürgeranfragen zum Umgang mit dem Coronavirus steht außerdem unter anderem das Bürgertelefon des Landes Brandenburg zur Verfügung. Die Telefonnummer 0331 866-5050 ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zu erreichen.

Weitere wichtige Rufnummern und Informationen rund um das Virus hat der Landkreis Oberhavel auf seiner Internetseite zusammengestellt unter: www.oberhavel.de/corona.

Von MAZonline