Oberhavel

Das Coronavirus hat in Oberhavel zu zwei weiteren Todesfällen geführt. 17 Personen sind nun an oder infolge einer Infektion verstorben. Wie die Kreisverwaltung vermeldet, starben zuletzt ein 89-jähriger Mann aus Oberkrämer, der Vorerkrankungen hatte und in einer Klinik stationär behandelt worden war sowie ein 86-jähriger Hohen Neuendorfer, der an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstarb.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Freitag bei 105,7. Der Wert ist so hoch wie noch nie in der aktuellen Coronakrise.

Unter den aktuellen Neuinfektionen befinden sich zwei erkrankte Mitarbeitende der Kita „Kleine Fische“ in Oranienburg. Für alle 43 Kinder der Kita wurde durch das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet.

An der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder sind zwei Lehrkräfte erkrankt, zwei Klassen befinden sich daher in häuslicher Quarantäne.

An der Grundschule in Glienicke sind zwei Lehrkräfte und zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für drei Klassen musste eine häusliche Quarantäne angeordnet werden.

Ebenfalls eine Lehrkraft und ein Kind sind am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum betroffen, zwei Kassen sind in Quarantäne.

An der Schildower Europaschule am Fließ hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 24 erhöht. Betroffen sind 17 Kinder und sieben Mitarbeitende.

An der Oberschule „ Adolph Diesterweg“ in Hennigsdorf hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Kinder auf drei erhöht.

Positiv auf das Coronavirus getestet wurden zudem vier Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf. Sowohl diese als auch ihre direkten Kontaktpersonen wurden an einem separaten Standort häuslich isoliert.

Mit Stand vom Freitagmittag, 27. November, gibt es in Oberhavel 390 bestätigte Covid-19-Infektionen. Seit Donnerstag sind 53 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 374 Personen in häuslicher Quarantäne, 16 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (7), Fürstenberg (3), Glienicke (15), Gransee und Gemeinden (16), Hennigsdorf (55), Hohen Neuendorf (57), Kremmen (11), Leegebruch (13), Liebenwalde (3), Löwenberger Land (21), Mühlenbecker Land (39), Oberkrämer (34), Oranienburg (86), Velten (9) und Zehdenick (21).

Bisher sind in Oberhavel insgesamt 1433 Menschen positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet worden. 1026 Personen sind bereits genesen, das sind 72 Prozent aller Fälle. 6175 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (44), Fürstenberg (10), Glienicke (80), Amt Gransee und Gemeinden (36), Hennigsdorf (296), Hohen Neuendorf (190), Kremmen (34), Leegebruch (34), Liebenwalde (15), Löwenberger Land (57), Mühlenbecker Land (112), Oberkrämer (118), Oranienburg (285), Velten (54) und Zehdenick (68).

