Coronavirus in Oberhavel: Zwei neue Infektionen in der vergangenen Woche

Oberhavel

Mit Stand vom Mittwoch, 2. September, 12 Uhr, gibt es derzeit acht bestätigte COVID19-Erkrankungen im Landkreis Oberhavel. Davon befinden sich vier Personen in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Hohen Neuendorf (3), Oranienburg (2), Mühlenbecker Land (1), Glienicke/Nordbahn (1), sowie Amt Gransee und Gemeinden (1).

95 Prozent der erkrankten Menschen in Oberhavel sind genesen

Bisher sind im Landkreis Oberhavel insgesamt 367 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Damit waren im Verlauf der vergangenen Woche zwei Neuinfektionen zu verzeichnen. 350 Personen sind bereits genesen, das sind 95 Prozent aller Fälle. Insgesamt 4542 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 192 Personen steht das Testergebnis noch aus. 1333 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Hennigsdorf hat mit 141 die meisten Fälle

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (141), Oranienburg (57), Hohen Neuendorf (39), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (23), Oberkrämer (17), Mühlenbecker Land (15), Birkenwerder (11), Zehdenick (10), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Liebenwalde (5) und in Kremmen (7). In Fürstenberg/ Havel gibt es keinen gemeldeten COVID19-Fall. Neun Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Neue Corona-Verordnung angekündigt

Für spätestens Freitag, 4. September, hat das Land Brandenburg eine Anpassung der Corona-Verordnungen angekündigt. Dazu zählen die SARS-CoV-2-Umgangsverordnung und die SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung. Beide werden bis zum 11. Oktober dieses Jahres verlängert. Änderungen gibt es unter anderem für Familienfeiern in privaten Räumlichkeiten, für Indoor-Kontaktsportarten und für den Besuch in Restaurants. Außerdem wird die Großveranstaltungsverbotsverordnung vorerst bis zum 1. Januar 2021 verlängert. Demnach sind öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 zeitgleich Teilnehmenden untersagt. Die konkreten Änderungsverordnungen werden in den kommenden Tagen im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht und werden danach auch auf den Internetseiten der Landesregierung zu finden sein.

