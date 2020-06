Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel hat für das Jahr 2020 wieder verschiedene Preise für besondere Leistungen in und aus Oberhavel ausgelobt: den Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage, den Alfred-Hundrieser-Umwelt-Förderpreis, den Lothar-EbnerInnovationspreis Oberhavel und den Kulturpreis. Die Bewerbungsfrist für alle vier Preise endet am 30. Juni 2020. Preisträgerinnen und Preisträger werden noch gesucht!

Um den Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage können sich Einzelpersonen oder Initiativen in Oberhavel bewerben. Die Auszeichnung, vom Kreistag im Jahr 2018 initiiert, wird in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. „In unserem Landkreis gibt es so viele Menschen, die sich uneigennützig für die Schwächeren in unserer Gesellschaft einsetzen. Das spüren wir in diesen Wochen ganz besonders stark. Mit dem Toleranzpreis wollen wir insbesondere das ehrenamtliche Engagement jener würdigen, die unserem Oberhavel ein solidarisches und tolerantes Gesicht geben", wirbt Landrat Ludger Weskamp für Bewerbungen um den Preis. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von bis zu 2.000 Euro dotiert. Sie kann an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen werden, die in besonderer Weise Zivilcourage bewiesen haben. Eigenbewerbungen sind ebenso möglich wie Vorschläge Dritter.

Auch für den Alfred-Hundrieser-Umwelt-Förderpreis sind Bewerbungen noch bis zum 30. Juni möglich. Der Preis für junge Umwelt- und Naturschützer wird zum fünften Mal verliehen. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die sich für die Umwelt engagieren, egal ob einzeln, im Klassenverband oder in anderen Gruppen. Die Bedingung: Sie müssen in Oberhavel wohnen oder hier zumindest eine Kinder- oder Bildungseinrichtung besuchen und sich im Landkreis für Belange des Umwelt- und Naturschutzes einsetzen. Der Förderpreis kann für verschiedenste Ideen und Projekte im Bereich Umweltschutz verliehen werden – Hauptsache, sie werden hier im Landkreis Oberhavel umgesetzt. Das können zum Beispiel Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen, Verbesserungsideen für Luft, Wasser, Boden, Wohngebiete oder auch ganze Landschaften oder auch Untersuchungs- und Aufklärungsarbeit zu Umweltthemen sein. Selbst Bewerbungen in künstlerischer Form sind willkommen. Die Auszeichnung ist mit bis zu 2.000 Euro dotiert. Eine Erhöhung mit Mitteln Dritter ist möglich. Eigenbewerbungen sind hier ausgeschlossen.

Ideenreichtum ist im Wettbewerb um den Lothar-Ebner-Innovationspreis Oberhavel gefragt, der bereits zum 19. Mal vergeben wird. Gesucht werden kreative, innovative und für die Praxis taugliche Ideen, die ihren Ursprung in Oberhavel haben und nicht länger als vier Jahre zurückliegen. Auch Gründungsvorhaben aller Branchen können aktiv an der Ausschreibung teilnehmen. Bewerben können sich Unternehmen, private Tüftler, Teams sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Gestiftet wird der mit maximal 4.000 Euro dotierte Lothar-EbnerInnovationspreis Oberhavel vom Landkreis Oberhavel und vom Mittelstandsverband Oberhavel e.V. (MVO). Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Preisträgers sind der Bezug zur Praxis und die Umsetzbarkeit. In die engere Wahl kommen Produkte, Verfahren, Prozesse, Dienstleistungen und Gründungen, die für die Preisjury nachvollziehbar realisierbar erscheinen. Dabei wird auch berücksichtigt, inwieweit die Entwicklung zur Stärkung der Wertschöpfungskette der Region beitragen kann.

Um den Kulturpreis des Landkreises können sich Kunst- und Kulturschaffende aus Oberhavel bewerben. Dieser erkennt ein Lebenswerk oder besondere künstlerische Leistungen in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Soziokultur an. Preisträger kann werden, wer in Oberhavel wohnt oder in seiner Tätigkeit Kunst und Kultur im Kreisgebiet maßgeblich beeinflusst hat. Neben eigenen Bewerbungen sind Vorschläge durch Dritte möglich. Der Kulturpreis ist mit bis zu 2.500 Euro dotiert. Der Kulturpreis wird seit 1992 vergeben. Seit 1996 erfolgt die Vergabe im jährlichen Wechsel mit dem Kulturförderpreis.

Bewerbungsfrist für alle vier Preise ist der 30. Juni 2020

Bewerbungsprozedere:

Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage: Bewerbungen sollten auf dem vorgesehenen Vordruck (zu finden unter www.oberhavel.de/preise) mit einer kurzen Begründung und dem Vermerk „Zivilcourage“ im Büro des Kreistages bis zum 30.06.2020 eingereicht werden. Fragen und Bewerbungsunterlagen können gerichtet werden an den Landkreis Oberhavel, Büro des Kreistages, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg. Telefon: 03301 601-123, EMail: Kreistag@oberhavel.de.

Alfred-Hundrieser-Umwelt-Förderpreis: Die vom Einreicher unterschriebenen Vorschläge können bei der Kreisverwaltung Oberhavel, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg mit dem Vermerk „Umwelt-Förderpreis“ eingereicht werden. Wichtig sind Name und Kontaktdaten des Einreichenden sowie des Vorgeschlagenen. Die Bewerbungen sollten möglichst detailliert, mit Bildern sowie mit Darstellungen von konkreten positiven Auswirkungen zugunsten der Umwelt eingereicht werden und nicht mehr als zehn DIN-A4-Seiten umfassen.

Lothar-Ebner-Innovationspreis Oberhavel: Die Unterlagen zur Bewerbung stehen auf den Internetseiten des Landkreises (www.oberhavel.de) und der WInTO GmbH (www.wirtschaftoberhavel.de) zum Download bereit. Die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs liegt bei der WInTO GmbH, die Fragen rund um den Innovationspreis telefonisch unter 03302 559-200 beantwortet. Unter dem Stichwort „ Innovationspreis 2020“ können die ausgefüllten Bewerbungsbögen an die WInTO GmbH, Neuendorfstraße 20 b in 16761 Hennigsdorf gesendet werden.

Kulturpreis: Der Bewerbung oder dem Vorschlag sollten Unterlagen beigefügt werden, die eine Beurteilung der Leistung ermöglichen. Dazu können unter anderem die Darstellung des Werdegangs oder bedeutender Werke zählen. Die Richtlinien zur Vergabe des Preises sind auf der Internetseite des Landkreises Oberhavel unter www.oberhavel.de/kulturfoerderung einzusehen. Die Vorschläge und Bewerbungen können unter dem Stichwort „Bewerbung Kulturpreis 2020“ an den Landkreis Oberhavel, Dezernat IV, Fachdienst Weiterbildung, Kultur und Sport, Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg gerichtet werden.

