Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel sind bisher 284 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden – mit Stand vom Mittwoch, 12 Uhr. Das sind sieben Personen mehr als am Vortag.

Davon befinden sich 110 Personen in häuslicher Quarantäne, acht Personen müssen stationär behandelt werden. Sechs Personen sind verstorben. 160 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 118 Covid-19-Erkrankte im Landkreis.

2228 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 1.852 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 376 Personen steht das Testergebnis derzeit noch aus. Außerdem wurden 885 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Covid19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf mit dem Asylbewerberheim hat 111 bestätigte Fälle, in Oranienburg erhöhte sich die Zahl auf 37, in Hohen Neuendorf sind es 32, in Velten 20, in Glienicke 19, in Oberkrämer 13, im Mühlenbecker Land zwölf, im Löwenberger Land und in Zehdenick je sieben, in Birkenwerder und Leegebruch je sechs, in Liebenwalde und im Amt Gransee je fünf und in Kremmen vier Fälle. In Fürstenberg gibt es weiterhin keinen gemeldeten Covid-19-Fall.

