Oranienburg

Klirrend kalt präsentierten sich die letzten Tage in Oberhavel. Auch tagsüber blieben die Temperaturen im Minusbereich, so dass sich auf den Oberhaveler Gewässern eine erste Eisschicht bildete. Doch wann ist diese eigentlich so tragfähig, dass man einem Wintervergnügen wie Schlittschuhlaufen nachgehen kann? Und wie kann man helfen, wenn doch eine Person durch das Eis bricht? Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Oranienburg gibt Tipps, wie Winterfreunde sicher durch die kalte Jahreszeit kommen.

Niemals alleine auf das Eis gehen!

„Zuerst einmal ist es besonders wichtig, nie alleine eine Eisfläche zu betreten“, erklärt Kathleen Pieper, Leiterin der Verbandskommunikation von der DLRG. Der Hintergrund ist schnell erklärt: Bricht jemand durch die noch nicht tragfähige Eisdecke in das kalte Wasser ein, kann die zweite Person für Hilfe sorgen. Damit es aber im besten Falle gar nicht so weit kommt, hat sie noch weitere hilfreiche Tipps auf Lager.

Nur weil das Eis schon dick aussieht, heißt das nicht, dass es auch schon Menschen hält. Quelle: Julius Frick

„Die Eisflächen sind dann tragfähig, wenn die Dicke des Eises bei stehenden Gewässern etwa 15 Zentimeter, bei fließenden Gewässern etwa 20 Zentimeter beträgt“, führt Kathleen Pieper aus. Generell sei aber bei Fließgewässern immer Vorsicht geboten. „Die Strömungen rufen Bewegungen unter dem Eis hervor, die Eisdicke kann daher unterschiedlich sein“, warnt sie. Generell gilt: Die Eisflächen sollten nicht gleich nach den ersten Frosttagen betreten werden. „Die Frostperiode sollte schon über mehrere Tage anhalten.“

Die offiziellen Eisregeln, einzusehen etwa auf der Internetseite der DLRG, besagen, dass man vor allem auf Informationen von Funk, Fernsehen und Zeitung hören sollte. „Grundsätzlich ist aber jede Eisfläche mit Gefahren verbunden.“ Wenn das Eis beim Betreten knackt und knarrt, sollte man das zugefrorene Gewässer sofort wieder verlassen.

Damit dies sicher möglich ist, gilt es einiges zu beachten: „Wenn das Eis unter den Füßen knackt, sollte man sich der Länge nach flach auf das Eis legen und dann den gleichen Weg, den man auf das Eis genommen hat, auch wieder zurücknehmen“, erklärt Kathleen Pieper. Das flache Hinlegen habe zur Folge, dass das Gewicht der Person besser auf dem Eis verteilt wird. „Aufrecht stehend wirkt das Gewicht der Person nur punktuell auf die Eisfläche ein, was schneller zu einem Einbruch führen kann.“

Bevor man auf das Eis geht, sollte man eine längere Frostperiode abwarten. Quelle: Julius Frick

Und wenn es doch einmal passiert ist, dass jemand durch die Eisdecke bricht? „Dann muss sofort ein Notruf abgesetzt werden, das ist das Wichtigste“, betont die Verbandssprecherin. Besteht die Möglichkeit, der Person zu helfen, so ist vor allem an den Eigenschutz zu denken. „Wenn sich noch jemand in Gefahr begibt, hat man am Ende schlimmstenfalls zwei Personen, die aus dem kalten Wasser gerettet werden müssen.“

Brett oder umgedrehten Schlitten zur Rettung nutzen

Um nicht selbst zu nah an das Loch in der Eisdecke zu geraten, empfiehlt sie den Einsatz eines Brettes oder eines umgedrehten Schlittens, an dem sich der zu Rettende festhalten kann. Zudem sollte sich der Retter auf den Bauch legen, um das Gewicht besser zu verteilen. Grundsätzlich gelte aber: „Jeder rettet so, wie er zu retten imstande ist.“ Heißt: Wer sich nicht auf das Eis traut, ist zumindest verpflichtet, den Notruf zu wählen. „Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen.“

Auf der Lanke des Ruppiner Sees in Neuruppin läuft es sich wunderbar Schlittschuh – es gilt allerdings, Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Quelle: Henry Mundt

Hat man die eingebrochene Person aus dem Wasser retten können, so kann mit ganz einfachen Mitteln geholfen werden. „Decken und trockene Kleidung sind das Mittel der Wahl“, berichtet Kathleen Pieper. Auch warme Getränke können helfen. „Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass diese nicht zu heiß sind. Das kann sonst unter Umständen zu einem Kreislaufkollaps oder anderen, durch die Unterkühlung hervorgerufenen Symptomen führen, die lebensgefährlich sein können.“

Kathleen Pieper ist Verbandssprecherin der DLRG Oranienburg. Quelle: Stefan Blumberg

Die Verständigung des Rettungsdienstes sei deshalb unerlässlich. „Eine Unterkühlung darf nicht unterschätzt werden. Im Zweifelsfall sollte man dann auch lieber auf den Rettungsdienst warten, die dann mit professioneller Hilfe unterstützen.“ Zudem sollte man wissen, dass Eislaufflächen – anders als Badestellen im Sommer – nicht von den Rettungsgesellschaften bewacht sind“, erklärt sie weiter.

Auch auf Hilfsmittel wie Rettungsringe, die im Sommer etwa am Grabowsee verfügbar sind, kann im Winter nicht zurückgegriffen werden. Auch bei einsetzendem Tauwetter ist Vorsicht geboten: Sobald Wasserstellen oder nasse Flecken auf dem Eis auftauchen, sollte es nicht mehr betreten werden.

Kinder und Jugendliche für Gefahren sensibilisieren

„Bei Kindern und Jugendlichen sollte ganz klar eine entsprechende Sensibilisierung durch die Erziehungsberechtigten stattfinden“, macht Kathleen Pieper deutlich. Auf den Internetauftritten der DLRG findet man unter dem Begriff „Eisregeln“ etwa kindgerechte PDF-Dateien mit Ausmalbildern – dabei kann den Kindern gleich der richtige Umgang spielerisch erklärt werden.

Von Stefanie Fechner