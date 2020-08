Dach eines Carports in Staffelde in Flammen und abgebrannt

Staffelde

Das Dach eines Carports in der Nauener Chaussee in Staffelde stand am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr in Flammen. Obwohl die freiwillige Feuerwehr schnell am Brandort war, konnte das Dach nicht mehr gerettet werden, es wurde bei dem Unglück vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rund 7500 Euro Schaden

Nach Auskunft der Polizei sollen an dem Carport zurzeit Sanierungsarbeiten stattfinden. On deshalb womöglich ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommt, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Von Bert Wittke