Damwild in Teschendorf mit durchgebissener Kehle: War es ein Wolf?

„Ich meine, dass ein Wolf dahinter steckt“, sagt Torsten Schwudke. Der 50-jährige Teschendorfer wurde am vergangenen Wochenende von einem Spaziergänger angerufen. Der war mit seinem Hund zwischen Teschendorf und Neuendorf unterwegs und hatte dabei ein verendetes Stück weibliches Damwild entdeckt.

Kampfspuren am Tatort

Als Mitglied der Pächtergemeinschaft Schwudke/ Einecke, zu deren Revier der Fundort gehört, machte sich der 50-Jährige, der seit 2015 Jäger ist, sofort auf den Weg. „Kolkraben und Elstern saßen bereits auf dem Kadaver“, berichtet Torsten Schwudke. Er habe dann sofort auf den Träger, also den Hals des verendeten Tieres geschaut und ist sich sicher, einen Kehlbiss erkannt zu haben.

Jäger und Pächter Torsten Schwudke hat die Bissstelle mit einem Zollstock vermessen. Quelle: privat

Daraufhin sei die Stelle von ihm mit einem Zollstock vermessen, worden, um anhand der Größe der Bisswunde feststellen zu können, welches Tier da zugeschnappt hat. Einen Hundebiss glaubt Torsten Schwudke folglich ausschließen zu können. „Ein Hund“, so sagt er, „hätte nicht die Kraft gehabt, ein ausgewachsenes Stück Damwild zur Strecke zu bringen. Er sei am Tatort vorsichtig gewesen, um keine Spuren zu verwischen“, sagt der Jäger. Und er habe durchaus auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern Kampfspuren gesehen sowie ein Fährte entdeckt, die er dokumentiert hat.

Schadenshotline nur für Nutztiere

Es sei das erste Mal, so Torsten Schwudke, dass er im Revier seiner Pächtergemeinschaft mit einem verendeten Tier konfrontiert wurde, dessen Tod wahrscheinlich auf einen Wolf zurückzuführen sei. Um sich zu vergewissern, so der Teschendorfer, habe er auf einer Schadenshotline des Landesumweltamts angerufen. Dort sei ihm jedoch gesagt worden, dass die Nummer nur für Fälle da sei, bei denen Nutztiere zu Schaden gekommen seien.

Der Tatort ist nicht weit vom Dorf entfernt, nur etwa 500 Meter Luftlinie vom Dorf entfernt. Quelle: Enrico Kugler

„Muss es erst soweit kommen?“, fragt Torsten Schwudke und erzählt, dass einige Bauern aus dem Dorf Angst um ihre Tiere haben. „Meine Kühe kalben in etwa vier Wochen und sie tun das, weil sie ständig draußen sind, auf der Weide“, sagt Toralf Mieth.

Der Landwirt bangt um das Leben der künftigen Kälber. Die Weidefläche befinde sich nur etwa 100 Meter Luftlinie vom dem Ort entfernt, wo das Damwild am Wochenende umgekommen ist. Da könne er sich ausmalen, was passiert, so der Landwirt, wenn ein Wolf die Witterung der Kälber aufnimmt.

„Wir wollen keine Panik verbreiten“, sagt Torsten Schwudke. Es habe aber von anderen Jägern der Region gehört, dass auch in der nahen Kiesgrube bereits Wölfe gesehen worden seien. Und bis in die Rüthnicker Heide (Kreis Ostprignitz-Ruppin), wo es nachweislich ein Wolfsrudel gebe, seien es nur fünf oder sechs Kilometer.

Damwild vereint sich zu großen Rudeln

In letzter Zeit ist laut Torsten Schwudke festzustellen, dass sich das Damwild zu großen Rudeln vereint und in Gebiete abwandert, die sicherer sind – zum Beispiel in Richtung Sommerfeld. Auch beim Schwarzwild sei zu beobachten, dass es immer größere Rotten bilde, um im Falle eines Angriffs die Jungtiere besser schützen zu können.

Überdies, das hätten inzwischen zahlreiche Jäger der Region bestätigt, komme das Damwild zum Äsen immer später aus dem Wald und sei immer früher wieder dorthin verschwunden. Auch das sei eine Schutzreaktion, um Zusammentreffen mit Wölfen aus dem Weg zu gehen.

Von Bert Wittke