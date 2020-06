Das Dach am Bahnsteig 1 in Fürstenberg/Havel wird erneuert

Fürstenberg/Havel

In wenigen Wochen soll die Planung für die Erneuerung des Daches über dem Bahnsteig 1 am Bahnhof in Fürstenberg/ Havel abgeschlossen sein. Im Oktober dieses Jahres, so berichtete Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) im Verlauf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung, soll das Dach saniert sein. Ende Mai hatten sich die Verantwortlichen zu einem Vor-Ort-Termin in Fürstenberg getroffen.

Halt am Gleis 1 nur für bestellt Züge

„Ende des Jahres könnten Züge wieder am Hausbahnsteig halten“, kündigte der Bürgermeister an. So hatte es der Vertreter der Deutschen Bahn Jan Ebering bereits im Februar dieses Jahres im selben Gremium erklärt. Allerdings würden lediglich bestellte Züge Richtung Norden am Gleis 1 halten. Mehr sei finanziell und technisch nicht darstellbar. Die Fürstenberger Bürgerinitiative für den Bahnhofsumbau und verschiedene Kommunalpolitiker aus der Region und auch des Landes wollen sich damit aber nicht abfinden und sich dafür einsetzen, den Hausbahnsteig – der zum gegenwärtigen Zeitpunkt als einziger vollkommen barrierefrei erreichbar ist – wieder voll in Betrieb zu nehmen. Infolge dessen ist das Dach über dem Bahnsteig 1 am Bahnhof in Fürstenberg/ Havel längst nicht mehr nur ein Bauwerk, sondern ist mit zunehmender Zeit immer mehr zu einem Politikum geworden. Wer schlecht zu Fuß, mit viel Gepäck oder Kinderwagen unterwegs ist, kann zurzeit nur ab Dannenwalde oder Neustrelitz mit der Bahn fahren. Die Fürstenberger und auch Reisende aus der Umgebung sind es längst leid.

Dachsanierung ist ein erster Schritt

Weil es wie das gesamte Bahnhofsensemble seit 2017 unter Denkmalschutz steht und als einsturzgefährdet gilt – bei großer Schneelast zumindest – legte die Deutsche Bahn die Pläne für den Abriss des Daches und den gesamten Bahnhofsumbau erst einmal beiseite. Die schon seit vielen Jahren geforderte Barrierefreiheit rückte wieder in große Ferne. Nachfragen und Bürgerproteste trugen wenig zur Beschleunigung bei. Nun wird mit der Dachsanierung wenigstens ein erster Schritt getan.Die Abstimmung mit Eisenbahnbundesamt und Denkmalpflege zu den verschiedenen Varianten des Bahnhofsumbaus war bereits erfolgt, als Jan Ebering Anfang des Jahres den Stand der Dinge erläuterte. Die Planungen müssen außerdem mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) und der DB Station und Service abgestimmt werden. Die Stadt Fürstenberg sitzt dabei ebenfalls mit am Tisch.

Wiederbelebung des Bahnsteigs 1 nicht in Planung

Die Wiederbelebung des Bahnsteigs 1 ist nach derzeitigem Stand nicht in der Planung enthalten. Leit- und Sicherungstechnik müssten angepasst werden. Das sei finanziell und technisch nicht darstellbar, erklärte der Bahnvertreter im Februar. In dem Zusammenhang warnte er davor, dies zum Gegenstand der Planungen zu machen, weil sich dadurch das Verfahren noch weiter verzögern würde. Bis der Bahnhof umgebaut ist, dürfte es nach jetzigem Stand noch sechs bis sieben Jahre dauern.

