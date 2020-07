Kreuzbruch

Mit dem „Lindeneck“ in Kreuzbruch ist eine traditionsreiche Gaststätte von der Gastronomiekarte Oberhavels verschwunden. Vor wenigen Tagen waren Bärbel und Mathias Müller noch einmal auf dem Gelände. Aber nur, um vor der Übergabe des Grundstücks an die neuen Eigentümer ein letztes Mal klar Schiff zu machen und den Rasen hinter dem Haus zu mähen. Die Gaststätte ist bereits leer geräumt und an das Schild mit dem Namen „Lindeneck“, das einst an der Front des Gebäudes prangte, erinnert nur noch farbloser Hausputz.

Den Elchkopf überm Kamin soll Pjotr Abrassimow gestiftet haben

Nicht weniger als 42 Jahre haben Mathias und Bärbel Müller das „Lindeneck“ an der Kreuzbrucher Chaussee 3 als Familienunternehmen geführt. Wer auf der Landesstraße 21 unterwegs war, kam direkt an der Gaststätte vorbei und blickte im Vorbeifahren auf die vorgelagerte Terrasse. In den wärmeren Jahreszeiten saßen dort immer Gäste und ließen es sich schmecken. Wenn es kälter wurde, zog es die Leute in den Gastraum. Von der urgemütliche Atmosphäre dort künden nunmehr nur noch zwei Kachelöfen – und der große Kopf eines Elches an der Wand. Niemand kann sagen, wie oft Müllers ihren Gästen die Geschichte erzählen mussten, die sich um diese Trophäe rankt. Der Elch soll 1946 von Pjotr Abrassimow in der Schorfheide geschossen worden sein. Abrassimow war einst sowjetischer Botschafter in der DDR. Seit den 1960er-Jahren hängt der Elchkopf mit dem imposanten Geweih über dem Kamin des „Lindenecks“ und ist dort so fest verankert, dass er später nie mehr abgenommen wurde. Aus Angst, das Mauerwerk könnte Schaden nehmen.

Anzeige

Den Elch, dessen Kopf viele Jahre über dem Kamin des "Lindenecks" hing, soll der einstige sowjetische Botschafter in der DDR, Pjotr Abrassimow, in der Schorfheide erlegt haben. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

„Ja“, sagt Bärbel Müller, „es wird sich in den Räumlichkeiten des „Lindenecks“ vieles ändern. Die neuen Eigentümer wollen dort drei Wohnungen einrichten. Müllers hätten es gern gesehen, wenn das Haus als Gaststätte weitergeführt worden wäre. Aber es habe sich einfach niemand gefunden, der dazu bereit gewesen wäre. Und jetzt, da Corona dem Gastgewerbe seit Monaten schwer zu schaffen macht, gleich gar nicht. Selber weitermachen, mochten Bärbel und Mathias Müller, die beide 62 Jahre alt sind, nicht. Das wollten sie ihrer Gesundheit nicht antun. Als Mathias Müller vor etwa einem Jahr einen Schlaganfall erlitt, war klar, dass die Zeit gekommen ist, um über den Abschied von der Gaststätte nachzudenken. Zunächst haben die beiden nach der Genesung des Gastwirtes weitergemacht, aber als dann Corona kam, stand ihr Entschluss fest, einen Käufer für das Anwesen zu suchen. „Wir hätten uns noch sehr gerne mit einem Fest vor allem von den Stammgästen verabschiedet und ihnen Dankeschön für die jahrelange Treue gesagt“, versichert Bärbel Müller. Doch die Pandemie und ihre Folgen für die Gastronomie hätten dies leider unmöglich gemacht. „Das tut uns sehr leid“, sagt das Ehepaar übereinstimmend. „Wir hatten nie vor, uns still und heimlich zu verkrümeln.“

Das „Lindeneck“ in Kreuzbruch ist keine Gaststätte mehr. Wo einst der Namenszug prangte, ist nur noch farbloses Mauerwerk zu sehen. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen wohnen die ehemaligen Wirtsleute in einer Mietwohnung in der Liebenwalder Lindenstraße. „Der Wechsel hat nicht wehgetan“, meint Bärbel Müller. Sie habe zuletzt immer mehr das Gefühl gehabt, dass die Arbeit und das Grundstück sie auffressen. Zudem sei der Schlaganfall ihres Mannes ein Alarmzeichen gewesen und habe dem Ehepaar gezeigt, dass die beiden nicht ewig in der Lage sein werden, das „Lindeneck“ zu bewirtschaften. Corona habe den Verkaufsentschluss noch zusätzlich untermauert. 42 Jahre, so die Eheleute, sind eine verdammt lange Zeit. Und in der hätten sie viele schöne und spannende Dinge erlebt und etliche nette Menschen kennengelernt.

Und plötzlich saß da Costa Cordalis

„Den Kontakt zu den Leuten werde ich schon vermissen“, sagt Bärbel Müller. Deshalb hätten sie und ihr Mann Kreuzbruch und die Gaststätte mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. Aber man müsse Altes hinter sich lassen, um Platz für Neues zu haben. Und dieses Neue verheißt ihnen nun den Genuss des Ruhestandes. Am Ende, da ist sich Bärbel Müller sicher, seien es doch immer die vielen schönen und lustigen Erlebnisse, an die man in Erinnerung behalte. Zum Beispiel, wie sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit mal zu einem Gast auf der Terrasse gesagt hat, er könnte Costa Cordalis sein. „Es war Costa Cordalis“, sagt Bärbel Müller, lacht herzhaft und erinnert sich sogleich daran, dass zum Beispiel auch Dieter Hallervorden oder Wolfgang Thierse einst zu den Gästen des „Lindenecks“ gehörten. Und viele Biker hätten stets Station in Kreuzbruch gemacht und immer eine angenehm lockere Stimmung verbreitet. „Ja, das waren schöne Zeiten“, sagt auch Mathias Müller und macht eine kleine Pause, in der er gedanklich wieder in die Gegenwart zurückkehrt: „Aber in der Wohnung hier mit viel Grün ringsherum, einem kleinen Garten und einem herrlichen Blick auf den Mühlensee kann man auch sehr gut leben.“ Und Sina, die Chow-Chow-Hündin, fühle sich ebenfalls wohl. Ein wenig komisch sei es manchmal noch, wenn ein Anruf komme und Leute einen Tisch im „Lindeneck“ bestellen wollen. „Wir haben nämlich unsere Telefonnummer mitgenommen“, erklärt Mathias Müller. In solchen Momenten denke er schon noch einmal an die „Lindeneck“-Ära zurück.

Vorgänger des „Lindenecks“ war der Gasthof von Albert Zernikow. Quelle: privat

Er sei damals quasi gezwungen gewesen, Gastwirt zu werden, so Mathias Müller, der in Berlin Koch gelernt hat und in diesem Beruf zur See fahren wollte. Doch nicht lange, nachdem er von der Armee zurückgekommen war, starb Vater Fritze Müller und außer Sohn Mathias hätte niemand die Gaststätte weiterführen können. „Mein Vater hat damals in den seit den 1920er-Jahren bestehenden Gasthof von Albert Zernikow eingeheiratet“, erzählt der Sohn. Damals sei es noch eine eher kleinen Gaststätte gewesen. Gleich nebenan habe sich eine Kutscherstube befunden, wo einst die Pferde ausgespannt wurden.

Vater Fritze Müller hat das „Lindeneck“bis 1978 geführt, anschließend übernahm ihn sein Sohn Mathias. Quelle: privat

Vater Fritze Müller hatte die Gaststätte bis 1978, dann wurde sie von Sohn Mathias Müller weitergeführt. Zum Glück meinte es das Schicksal gut mit dem neuen Gastwirt und bescherte ihm schnell eine Frau an seiner Seite. „Wir hatten damals einen gemeinsamen Freund, der mich eines schönen Tages im Herbst 1978 mit ins „Lindeneck“ genommen hat“, erzählt Bärbel Müller, die damals in Leegebruch wohnte. Der Freund habe gewusst, dass Bärbel, die Serviererin war, immer gern etwas Eigenes gehabt hätte, wo sie ihrem Beruf nachgehen kann. Deshalb nahm er sie mit in das Gasthaus von Mathias Müller. Der habe sie auch sofort zum Kaffeekochen in die Küche geschickt, zugleich aber auch ein Auge auf die junge Frau geworfen. „Es hat sofort gefunkt“, sagt Bärbel Müller schmunzelnd und ihr Mann bestätigt diese Worte durch heftiges Nicken. Im Mai 1981 haben die zwei in Oranienburg geheiratet, nachdem kurz zuvor ihr Sohn geboren worden war. Der lebt heute in der Schweiz, ist von Beruf Tischler und hatte nie etwas mit der Gastronomie am Hut.

„Das Lindeneck war unser Leben“, sagen Bärbel und Mathias Müller. 42 Jahre lang haben sie die Gaststätte geführt. Quelle: privat

Der Junge sei früh als möglicher Nachfolger ausgeschieden, sagen Müllers, die in der Vergangenheit schon einmal kurz davor standen, die Gaststätte zu verkaufen. Das war kurz vor der Wende. Damals weigerte sich der Konsum, dem das „Lindeneck“ unterstand, die Gaststätte von der Preisstufe 1 in die Preisstufe 2 zu überführen. Doch mit der Wende übernahmen Müllers das Inventar vom Konsum und führten das Haus in eigener Regie weiter. „Das war plötzlich etwas ganz anderes“, erinnert sich Bärbel Müller. „Ein Stück Freiheit. Die Gaststätte war nun unser.“ Das „Lindeneck“ immer am Laufen zu halten sei fortan das große Ziel gewesen. Oder wie es die Wirtsfrau ausdrückt: „Das Lindeneck war unser Leben. Wir haben alles daran gesetzt, Gaststätte und Grundstück in Ordnung zu halten.“ Große Investitionen seien dabei nie möglich gewesen. Dafür haben sie 42 Jahre in diesem Gewerbe durchgehalten. So lange, wie kaum eine andere Lokalität in der Region.

Ein Ausflugsziel der Ruheständler ist die Wartburg in Thüringen

Bauernfrühstück, Rouladen oder Soljanka bereitet Mathias Müller fortan nur noch für sich und seine Frau zu. Und Bärbel verwöhnt jetzt nur noch den eigenen Mann mit ihrem stets so begehrten selbst gebackenen Kuchen. Große Reise haben die Eheleute nicht vor. Das Fernweh ist mit den Jahren kleiner geworden. Dafür möchte Mathias zum Beispiel gern mal auf die Wartburg. Dorthin durfte er damals als Soldat während seiner Armeezeit in Thüringen nicht. Und vermutlich werden Müllers auch noch in so manches Restaurant gehen. Aber nur noch, um sich nun selbst bedienen zu lassen.

Von Bert Wittke