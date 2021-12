Das MAZ-Jahr 2021: Das waren die meistgelesenen Texte in Oberhavel

Oberhavel

Die allgegenwärtige Coronapandemie, Unfälle, Kriminalfälle: Das Jahr 2021 hatte im Landkreis Oberhavel einiges zu bieten. Wir haben zum Jahreswechsel nachgesehen, welche Texte für unsere Leser besonders interessant waren.

Auf Platz 1 mit mehr als 159 800 Aufrufen landete der Corona-Überblick der MAZ. Der Artikel wird täglich fortlaufend mit allen aktuellen Informationen rund um die pandemische Lage aktualisiert. So ist etwa der aktuelle Inzidenzwert abrufbar.

Corona in Oberhavel am 30. Dezember 2021: Inzidenzwert liegt bei 221,7

Mehr als 35 000 Menschen lesen einen Artikel, in dem über eine Vermisstensuche berichtet wurde: Zwei junge Frauen werden im Juli dieses Jahres in Oberhavel als vermisst gemeldet. Während eine 29-jährige in Hennigsdorf von selbst wieder auftaucht, bleibt die andere Frau spurlos verschwunden: Es ist Bianca S. aus Oranienburg.

Rettungshunde sind im Einsatz: 29-Jährige gefunden, eine Frau bleibt vermisst

Am 20. Juli dieses Jahres nimmt der Fall um die vermisste Bianca eine traurige Wendung. Bauarbeiter finden ihre Leiche am Abend des 19. Juli in einem als „KaroAss“ bekannten Funkbunker in einem Wald bei Friedrichsthal. Tags darauf bestätigt die Polizei, dass es sich tatsächlich um die junge Mutter aus Oranienburg handelt.

Mordkommission ermittelt: Vermisste 26-Jährige aus Oranienburg tot aufgefunden

Mitte Februar reißt ein gewaltiger nächtlicher Knall in Lehnitz zahlreiche Anrufer aus dem Bett. Zahlreiche Anrufe gehen bei der Polizei ein, die schnell eine Vermutung zum Ursprung des Knalls hat. Mehr als 27 500 Menschen wollen wissen, was es damit auf sich hat.

Mysteriöser Knall in Lehnitz: Polizei hat eine Vermutung zur Ursache

Eine weitere Tragödie erfasst den Landkreis Oberhavel im Juli dieses Jahres. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schildow und Schönfließ kommen zwei Frauen ums Leben. Eine von ihnen ist schwanger, auch das Ungeborene kann nicht mehr gerettet werden.

Horror-Unfall auf der B 96a: Eine der beiden verstorbenen Frauen war schwanger

Die Serie der tragischen Unfälle im Landkreis reißt nicht ab. Am Abend des 31. Oktober fährt ein Autofahrer in Schildow in eine Menschengruppe. Eine 60-jährige Frau stirbt noch an der Unfallstelle, der 71-jährige Unfallfahrer verstirbt später im Krankenhaus. Mittlerweile hat eine Obduktion ergeben, dass wohl Herzprobleme ursächlich für den Unfall waren.

Auto fährt in Menschengruppe – Großmutter und Fahrer tot, Kind (2) und Vater verletzt

Für großen Unmut sorgte bereits im Januar ein Beschluss der Bundes- und Landesregierung: Aufgrund der Coronapandemie trat ein 15-Kilometer-Radius in Kraft. Für viele bedeutete dies: Nach Liebenwalde ja – nach Kremmen nein.

15-Kilometer-Grenze: Hier ist für Berliner in Oberhavel Schluss

Fast 23 000 Leser interessierten sich für das Schicksal der äußerst umstrittenen Hundehalterin Gisela Voß aus Liebenwalde. Im März 2021 wurde die Frau tot auf ihrem Grundstück in Liebenwalde gefunden.

Umstrittene Hundehalterin Gisela Voß ist tot

Ebenfalls im März dieses Jahres verstarb plötzlich der 55-jährige Lehrer Thomas Nigbur. Zahlreiche Freunde, Familienangehörige, Schüler und Sportsfreunde waren von diesem Verlust schwer getroffen.

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer um Thomas Nigbur

Im März liegt die 7-Tage.Inzidenz für den Landkreis Oberhavel an mehreren Tagen über 100. Zahlreiche neue Maßnahmen werden durch die Landesregierung und Kreisverwaltung umgesetzt.

Inzidenz liegt dauerhaft über 100: Diese Einschränkungen gibt es nun für Oberhavel

