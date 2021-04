Das MAZ-Osterrezept 2021: Ostereier unter Petersilien-Palmen

Oberhavel

Wer es exotisch mag, für den könnte folgendes Rezept ein guter Tipp sein: Ich nenne es „Ostern unter Petersilien-Palmen“. Als Zutaten braucht man Hühnereier, scharfen Senf, Meerrettich, Ananas, Apfelmuß, frische Kräuter, Schnittlauch und Petersilie, Salz, Pfeffer, Tomate und Tomatenmark sowie Nordsee-Kaviar und Chicorée.

Und so wird die leckere Speise zubereitet: Die Eier wie immer ganz nach Belieben, also etwa 6 bis 7 Minuten, abkochen. In der Kochzeit den scharfen Senf dann nach Belieben mit Ananassaft, Apfelmuß und Merettich gut verrühren. Die Kräuter anschließend fein gehackt dazugeben. Ganze Ananasstücke mit dem Mixer zerkleinern und auch einrühren. Je nach Schärfewunsch sollten sie das Gericht nun vorsichtig abschmecken.

Die Süße der Ananas und die Schärfe von Senf und Meerrettich bilden dann einen wunderbaren Kontrast und können auch mit anderen Früchten oder Gemüsen noch weiter verfeinert werden. Der Kavier indes bleibt unbehandelt und kann zu dem Eiern dazu gereicht werden. Er schmeckt besonders angenehm, gerade auch zu den Bitterstoffen des Chicorées. Dessen Salatblätter dienen gleichzeitig auch als Löffel für alle Beigaben und Soßen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zubereiten, einen guten Appetit und ein Frohes Osterfest!

Von Robert Roeske