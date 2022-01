Das Repaircafé Oberhavel legt los: Nächstes Treffen am 15. Januar

Oranienburg

Aus dem Laptop-Projekt, bei dem alte Laptops und Computer gesammelt, repariert, aufgearbeitet, mit Open Source Programmen versehen und dann an Kinder und Jugendliche fürs Homeschooling und die Teilnahme an digitalen Angeboten der Jugendarbeit verschenkt wurden, ist die Idee eines Repaircafés in Oberhavel entstanden.

„Als Kreisjugendring Oberhavel e.V. sind wir sehr froh und motiviert, diese Idee in Oberhavel zu unterstützen und damit Teil einer engagierten ehrenamtlichen Initiative gegen die Wegwerfgesellschaft und für gelebte Nachhaltigkeit zu sein“, erklärt Susann Reissig vom Kreisjugendring Oberhavel.

Lesen Sie auch n Oranienburg soll ein Repair-Café entstehen

Das Repaircafé sei kein kostenloser Reparaturdienstleister, sondern ein ehrenamtliches Treffen, bei dem die Teilnehmer ihre mitgebrachten defekten Geräte, Fahrräder, Kleidung, Möbel etc. reparieren, erklärt sie. Dies könne man entweder alleine tun, oder die Hilfe von verschiedenen Reparaturhelfern vor Ort in Anspruch nehmen. „Wie der Name Repaircafé besagt, geht es aber auch um Zusammensein, Spaß und Austausch“, erzählt sie weiter.

Repaircafé findet im Oranienwerk statt

Das nächste Repaircafé – dieses Mal mit dem Schwerpunkt Laptops, Handys und Haushaltsgeräte – findet am 15. Januar von 10 bis 13 Uhr im Werkzeugbau des Oranienwerks statt. „Jeder ist bei diesem Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe willkommen.“ Um der pandemischen Situation gerecht zu werden, habe sich die Initiativgruppe für das 2G-Modell entschieden. Es gilt für alle Teilnehmer ab 18 Jahren. Für Kinder und Jugendliche reicht die Schulbescheinigung und ein tagesaktueller Testnachweis aus. Teilnehmer werden gebeten, sich unter 03301/57 96 339 anzumelden.

Lesen Sie auch Meilenstein: 300 Laptops an Oberhaveler Schüler übergeben

Zukünftig soll das Repaircafé einmal monatlich stattfinden und auch andere Schwerpunkte wie etwa Fahrräder, Textilien oder auch Kleinmöbel abdecken. Dafür werden noch weitere Mitstreiter gesucht, die reparieren können und ihr Wissen gern an andere weitergeben.

Von MAZonline