Das ist der coolste Hausmeister in Oberhavel: Heiko Mahler aus Zehlendorf jubelt

Oberhavel

Die Augen funkelten, als er den goldenen Pokal sah. Heiko Mahler aus Zehlendorf, der Hausmeister bei der Kita, Schule und Hort in Schmachtenhagen ist, musste sich am Freitag aber noch ein wenig gedulden, bis er das Schmuckstück in die Hand nehmen durfte. Noch war das Tor zu seinem „Zuhause“ verschlossen.

Keine fünf Minuten später schnappte er sich die Trophäe und hielt sie jubelnd in die Höhe. „Herrlich“, so der 42-Jährige. „Die letzten Tage waren spannend. Unfassbar, wie das ablief.“ Eigentlich wollte er keine Werbung für sich machen. „Das hatten am Anfang Bekannte und Freunde getan. Es gab Stimmen aus Norwegen, Polen, Aschaffenburg und Sachsen. Alle machten mit“, erinnert sich Heiko Mahler, der es neben 19 weiteren Hausmeisterinnen und Hausmeistern ins große MAZ-Voting geschafft hatte. Leser hatten die Chance, ihren Hausmeister zu nominieren. Die Abstimmung lief eine Woche lang. Fast 40 000 Stimmen wurden abgegeben.

Anzeige

Zur Galerie Oberhavel sucht den coolsten Hausmeister – und das sind die Nominierten. Kitas, Schulen & Co. konnten ihre Vorschläge bei der Redaktion einreichen, wir stellen die 20 Nominierten in der MAZ-Bildergalerie vor. Coole Typen aus ganz Oberhavel – von Fürstenberg bis Kremmen, von Hennigsdorf bis Oranienburg.

28,2 Prozent erhielt Heiko Mahler. „Ich konnte am Ende nicht mehr schlafen. So aufregend war es“, so der Sieger. „Freunde haben mir immer wieder einen Screenshot geschickt, wo ich stehe. Am Herrentag habe ich dann doch das Voting in meinen Whats-App-Status gestellt. Der wurde fleißig geteilt. Das ging noch mal richtig ab.“

Weitere MAZ+ Artikel

Der Champion ist seit dem Jahr 2013 als Hausmeister bei der Stadt Oranienburg angestellt. „Zunächst war ich nur als Vertretung in Schmachtenhagen. Hauptamtlich war ich in Zehlendorf, Wensickendorf und Oranienburg tätig. Ab dem Jahre 2017 wechselte ich dann nach Schmachtenhagen“, berichtet der strahlende Sieger des Hausmeister-Votings. Unmittelbar nach Ende der Abstimmung blieb Mahlers Telefon nicht mehr stumm. „Ich hatte schon kurzzeitig überlegt, mal das Handy komplett auszumachen, es war Wahnsinn, wie viele mir gratuliert haben.“ Der Job des Hausmeisters ist für Heiko Mahler mehr als eine reine Anstellung. „Es gibt schon viele Tage, da sollte man es mit der Arbeitszeit nicht so genau nehmen. Was gemacht werden muss, sollte dann auch getan werden.“

Heiko Mahler aus Zehlendorf ist der „coolste Hausmeister“ Oberhavels. Quelle: Robert Roeske

Vor allem die Abwechslung gefällt Heiko Mahler am Beruf des Hausmeisters. „Kein Tag ist wie jeder andere, es fallen immer wieder neue Dinge an, das macht es sehr spannend“, so der 42-Jährige. Allerdings verrät Mahler auch, dass er sich manchmal wünschen würde, dass einige Notfälle nicht immer freitags auftreten, kurz vor dem verdienten Wochenende.

Darauf, dass er am Wochenende etwas Zeit findet, um auszuruhen, freut sich auch Uwe Valentin. Das liegt bei dem 45-Jährigen aber auch daran, dass er nicht nur Hausmeister der Granseer Stadtschule, sondern zugleich auch als stellvertretender Amtswehrführer fungiert. Doch der gebürtige Granseer jammert nicht. Im Gegenteil. „Der Beruf des Hausmeisters ist für mich wie ein Lotto-Gewinn“, sagt Uwe Valentin. Er freue sich jeden Tag, dass er diesen Job machen könne. Deshalb findet er es auch nicht schlimm, am Ende Zweiter geworden zu sein und freut sich über den Vize-Platz. Die Familie, Arbeitskollegen, Kameraden der Feuerwehr und Freunde – alle hätten bei der Abstimmung mitgefiebert. Und das sei doch ein schöner Beweis dafür, dass er seine Arbeit offensichtlich ganz gut mache, so der Hausmeister der Stadtschule.

MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner (l.) und Voting-Sieger Heiko Mahler. Quelle: Robert Roeske

Platz drei in der Umfrage ging an den Oranienburger Frank Ebell, der als Hausmeister an der Comenius-Grundschule tätig ist. „Platz drei ist super, ich freue mich sehr darüber. Dass Heiko Mahler am Ende gewonnen hat, finde ich sensationell, wir kennen uns schon sehr lange und ich gönne es ihm von Herzen“, so Frank Ebell.

Endergebnis

1. Heiko Mahler, Kita und Hort Schmachtenhagen 28,2 %

2. Uwe Valentin, Stadtschule Gransee 27,6 %

3. Frank Ebell, Comenius-Grundschule Oranienburg 27,5 %

4. Detlef Wilhelm, Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 4,4 %

5. Torsten Raffelt, Grundschule Bötzow 3,2 %

6. Peter Nuppenau, Waldschule Oranienburg 2,5 %

7. Enrico Beiermann, Villa Kunterbunt/Kita Rhinstrolche in Beetz-Sommerfeld/ Kremmen 1,2 %

7. Burkhard Wendicke, Torhorst-Gesamtschule Oranienburg 1,2 %

9. Ronald Rabeus, Libertasschule Löwenberg 1,1 %

10. Frithjof Constabel, LHG Oranienburg 0,5 %

10. Marc Lüderitz, Kita Am Schlosspark Oranienburg 0,5 %

12. Carsten Lüben, Kita Spatzennest Hennigsdorf 0,4 %

13. Harald Brömme, Seniorenzentrum Simeon Fürstenberg 0,3 %

13. Ramona Krüger, Barbara-Zürner-Oberschule Velten 0,3 %

13. Michael Lück, Stadtparkhalle Kremmen 0,3 %

16. Robert Hädicke, Kita in Eden 0,2 %

16. Andreas Jagschas, Dreifelderhalle Gransee 0,2%

16. Thomas Köpke, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Jochen Sprenger Oranienburg 0,2 %

19. Karsten Ziemann, PHD Hausverwaltung Birkenwerder 0,1 %

19. Andreas Langner, Lindenschule Oranienburg 0,1 %

Von Sebastian Morgner, Bert Wittke und Knut Hagedorn