Oberhavel - Das war am Wochenende los in Oberhavel: Mit dem Stand Up Paddling auf das Wasser

Die Sonne lachte am Wochenende, viele Menschen aus der Region nutzten das tolle Sommerwetter für Aktivitäten im Freien. MAZ-Fotograf Robert Roeske zeigt die pure Lebensfreude in seinen Schnappschüssen.