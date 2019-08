Groß-Ziethen

Die Musik ist schon von weitem zu hören. Ein kleines Schild weist den Weg zur Festwiese. Dorthin, wo am Sonnabend das Dorffest in Groß-Ziethen stattfand.

In der Mitte steht die Anlage, auf der Kinder und Jugendliche Bullenreiten können. Ben (8) hat Platz genommen und hält sich lange im Sattel. „Das war cool“, sagt der Junge aus dem Nachbardorf. „Auch die Fahrt mit der Feuerwehr und die Hüpfburg haben Spaß gemacht.“ Ben bekommt für seinen Auftritt Applaus. „Bei Gummistiefel-Weitwurf hätte ich besser sein können.“

Zur Galerie Bullenreiten. Gummistiefelweitwurf, Pferderennen – die Gäste beim Dorffest in Groß-Ziethen bekamen allerhand zu sehen.

Der Angelverein „Rhinluch Flatow“ hatte am Sonnabend sein Zelt am Rande der Festwiese aufgeschlagen. „ Astrid Braun hatte uns vor fünf Jahren mal angesprochen, ob wir nicht Lust hätte, nach Groß-Ziethen zu kommen“, erklärt der Vorsitzende Hartmut Le-Platz (55). „Seitdem sind wir hier. Die Atmosphäre hier ist immer klasse. Wir unterstützen gern.“

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) war am Sonnabend der erste, der den Schuh durch die Luft wirbelte. Seine 22,90 Meter reichten am Ende aber nicht für Platz 1. Gold holte sich Heino Hornemann, Ortsvorsteher von Staffelde. Er schaffte 27,20 Meter.

Bei den Frauen sicherte sich Katrin Gotthard mit 20,85 Metern den Sieg. Roman (19,40m) und Lara (19,10m) gewannen bei der Jugend. „Die Stimmung war super“, freute sich Frank Stephan (60), zweiter Vorsitzender der Angler.

Ebenfalls zufrieden waren Gloria und Georg Braun. Die beiden, die in Groß-Ziethen leben und aus Berlin kommen, hatten beim Pferderennen das Sagen. „Die Anlage habe ich mit Schülern der 9. Klasse 1984 gebaut. Damals noch in Berlin“, erzählt der einstige Lehrer fürs Werken. „Sie stand lange in der Schule. Heute pflege ich sie zu Hause und bin oft bei Festen dabei.“ Die Teilnehmer mussten Kugeln in Löcher mit unterschiedlicher Punktzahl spielen. Dann bewegten sich die Pferde – bis ins Ziel.

Astrid Braun ist mit dem Verlauf des Dorffestes in Groß-Ziethen zufrieden. Quelle: Sebastian Morgner

Ein Spaß. Fand auch Astrid Braun. „Ich denke, dass es wieder ein gelungenes Fest war“, sagt die Ortsvorsteherin. „Die Party-Feuerwehr aus Staffelde war zum ersten Mal dabei. DJ Smiley hat das gut gemacht. Und die Kinder- und Jugendtanzgruppe „Sweet Girls“kam gut an und bekam Applaus.“ Genau wie Ben beim Bullenreiten.

Von Sebastian Morgner