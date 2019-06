Oberhavel

Eine Unwetternacht der Sonderklasse liegt hinter dem Landkreis Oberhavel. Besorgniserregende Wolken in den verschiedensten Farbschattierungen türmten sich Dienstagabend (11. Juni) ab 21 Uhr über der Region auf, wenig später begann es zu blitzen und donnern, gingen Regen und Wind mal mehr, mal weniger stark über Oberhavel nieder. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte das Unwetter an und beschäftigte Rettungskräfte und Bewohner stundenlang.

Blitzeinschläge in zwei Einfamilienhäusern

Bei der Polizei gingen zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 5 Uhr, nach ersten Erkenntnissen neun witterungsbedingte Einsatzmeldungen ein, wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Mittwochmorgen resümierte. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Einfamilienhäuser in der Region, davon eines in Oranienburg, von Blitzeinschlägen getroffen, wobei es in einem Haus zu einem Dachstuhlbrand kam. Beide Häuser sind gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Ein Bewohner wurde durch den Vorfall verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Autofahrer von herabfallendem Ast getroffen

Zudem sorgte die Wetterfront auf mehreren Straßen in der gesamten Region für umgestürzte Bäumen sowie herabgefallene Äste. Feuerwehr und Polizei waren stundenlang im Dauereinsatz, um die betroffenen Straßen zu räumen. Auf der B96 wurde ein Pkw von einem herabfallenden Ast getroffen. Der Fahrer hatte großes Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon, er blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit.

Keine Entwarnung für Mittwoch

Für Mittwoch, den 12. Juni, gab es laut Stand am frühen Morgen für den gesamten Landkreis Oberhavel zunächst keine amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), weder für nahende Unwetter noch Hitzewarnungen. Kurz nach 9 Uhr veröffentlichte der DWD dann eine Vorabinformation mit der Warnung vor Unwetter und schwerem Gewitter, welches im Laufe des Tages zwischen 13 Uhr bis Mitternacht angekündigt wurde. Ab dem frühen Nachmittag entwickeln sich wieder teils heftige Gewitter, die sich zu einer größeren Gewitterlinie zusammenschließen können, hieß es seitens des DWD. Dabei sei unter anderem auch mit großem Hagel (2-5 cm), schweren Sturmböen (bis 100 km/h) und heftigem Starkregen (25 bis 40 Liter/Quadratmeter in kurzer Zeit) zu rechnen. Zudem nehme im Verlauf des Gewitters die die Gefahr von Orkanböen um 120 km/h zu. Die Gewitter sollen laut DWD voraussichtlich in der ersten Nachthälfte nach Polen abziehen.

Vorsicht vor losen Ästen

Zu achten ist im Zuge der Großwetterlage in der vergangenen Nacht auf möglicherweise lose Äste u.ä., die sich im Verlauf der nächsten Stunden und Tage noch lösen und herabfallen können. Daher ist beim Aufenthalt im Bereich von insbesondere großen Bäumen derzeit besondere Sorgfalt walten zu lassen.

Von Nadine Bieneck