Daumendrücken für die EM: Das Fußballfieber in Oberhavel steigt

Oberhavel

Wenn die Fußball-Europameisterschaft startet, dann fiebern Oberhaveler verschiedener Nationen mit ihren Teams. Im Zehdenicker Ortsteil Kappe etwa weht vor dem Grundstück Nummer 37 die Flagge der Eidgenossen. Aber nicht deshalb, weil die Schweizer für die Fußball-Europameisterschaft qualifiziert haben. „Sie weht schon immer hier, seit wir vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind“, sagt Axel Reiher und fügt hinzu: „Damit uns die Leute besser und schneller finden.“ Axel Reiher ist gebürtiger Österreicher, liebt aber die Schweiz – und seine Partnerin Cornelia Seidler. Sie ist Ur-Schweizerin und kommt aus Luzern. Zusammen betreiben die beiden in Kappe eine kleine Gaststube – das „Schweizer Kaminstübli“.

Cornelia Seidler und Axel Reiher drücken der Schweiz die Daumen. Quelle: Bert Wittke

Außerdem bieten sie Übernachtungen im Ferienhaus an. Wenn es um Fußball geht, lässt Cornelia Seidler gerne ihrem Partner Axel Reiher das Wort. Sie selbst interessiert sich mehr für Reiten. Oder auch Eishockey. Beide haben das WM-Spiel der Schweizer gegen Deutschland gesehen, das die Eidgenossen im Penaltyschießen verloren haben. „Das Wunder von Bern wird es sicher nicht geben“, sagt Axel Reiher mit Blick auf die Fußball-EM und lacht. Aber er und seine Partnerin würden sich schon freuen, wenn die Schweizer Kicker bis in Viertelfinale kommen würden. Dann würde Küchenmeister Axel Reiher, wie er sagt, sogar ein spezielles Gericht für diesen Erfolg kreieren. Aber bessere Chancen auf den Titel hätten die Deutschen, meint Axel Reiher. Er würde Jogi Löw zum Abschluss seiner Karriere als Bundestrainer diesen Erfolg durchaus gönnen.

Attila Puszti hofft, dass die Ungarn die Gruppenphase überstehen Quelle: Enrico Kugler

Der Veltener Attila Puszti, bekannt durch sein Wassermelonenfeld an der Pinnower Chaussee, indes will alle wichtigen Spiele der EM verfolgen. Ein gutes Dutzend seiner ungarischen Freunde, die ebenfalls in Velten wohnen, will er dafür in seinen Garten einladen. Ein riesiger 65-Zöller, kühles Bier und ein heißer Grill stehen dann bereit. „Auch ein paar Wassermelonen werde ich besorgen“, so der 50-Jährige, der in seiner Jugend selbst in der dritten ungarischen Juniorenliga in Mittelfeld kickte. Natürlich drückt er seinen Ungarn die Daumen, bleibt aber auch Realist. „Wir haben mit Frankreich, Portugal und Deutschland die schwerste Gruppe erwischt. Es muss schon ein Wunder passieren, dass wir die Gruppenphase überstehen.“

Hoffen auf offensiven Fußball

Er hofft zudem, dass der italienische Trainer Marco Rossi die ungarische Elf nicht allzu defensiv einstellt. „Die Jungs können wirklich Fußball spielen, sie sollten nicht von Anfang an extrem verteidigen“, so Puszti. Für den Fall, dass die Magyaren aber doch rausfliegen, drückt er dann dem deutschen Team die Daumen. Die Jungs von Jogi Löw sieht Attila Puszti auf jeden Fall im EM-Finale. „Die Deutschen haben es ja letztes Mal nicht gut gemacht, da werden sie sich nun extra Mühe geben“, sagt der Melonenmann. Was die EM selbst angeht, so hofft Attila Puszti trotz der Pandemie auf möglichst viele Fans in den Stadien, damit die Stimmung nicht leidet. Für das Auftaktspiel der Ungarn gegen Portugal im Ferenc-Puskás-Stadion wären volle Ränge super, sagt der Veltener.

Ein kontinentales Großereignis mitzuverfolgen mit dem Land seiner Wurzeln – das ist für Christopher Kwieczinski nicht alltäglich. Der 33-Jährige ist zwar in Deutschland geboren und lebt seit vielen Jahren in Birkenwerder, seine Wurzeln liegen aber im Nachbarland Polen. „Für Polen ist es immer wieder etwas Besonderes, sich für Endrunden zu qualifizieren. Wir haben nicht so ein Reservoir an Weltklassespielern wie andere Länder.“ Bei der kommenden Europameisterschaft treffen die „Bialo-Czerwoni“ – die rotweißen – in der Vorrundengruppe E auf Spanien, Schweden und die Slowakei.

Christopher Kwieczinski drückt Polen die Daumen. Quelle: privat

Mit der Auslosung zeigt sich Kwieczinski mehr als zufrieden. „Ich glaube sogar wir haben eine nicht unrealistische Chance auf Platz eins in der Gruppe. Spanien ist nicht mehr so übermächtig wie in früheren Jahren.“ Kwieczinski ist nicht nur großer Fußballfan, sondern spielt auch selbst noch aktiv beim FSV Forst Borgsdorf, wo er auch sportlicher Leiter ist. Neben der polnischen Mannschaft um Superstar Robert Lewandowski drückt er aber auch der deutschen Mannschaft die Daumen. „Eigentlich schaue ich alle Spiele und freue mich immer über guten Fußball. Aber wenn Polen spielt, ist es schon etwas besonderes. Dann schaut auch meine siebenjährige Tochter mit zu und dient mir als Glücksbringer.“

Kein gutes Gefühl bei den Portugiesen

Jorge Filipe Matosdsousa und seine Frau Esmeralda aus Teschendorf haben „kein gutes Gefühl“ für das Abschneiden Portugals. Grund: Cristiano Ronaldo ist mit dabei – „und 2016 sind wir ohne ihn Europameister geworden“, schmunzelt der Fliesenleger. Ohne Frage wird auch Deutschland die Daumen gedrückt. Die U21 habe ja erst gezeigt, wie es geht. Wenn Deutschland die Vorrunde packt, ist auch der Titel drin, meint er. Auf seine Portugiesen wartet nach dem Auftakt am Dienstag gegen Ungarn am Sonnabend – wer hätte es ahnen können – Deutschland. Und mit Weltmeister Frankreich als viertem Team in dieser Gruppe habe man die stärksten Gegner schon zu Beginn vor der Brust. Auch wenn Ehefrau Esmeralda energisch für Portugal im Duell gegen die Deutschen votiert – überzeugen lässt sich ihr Mann nicht. „Bei uns spielt nur Ronaldo, bei Deutschland die Mannschaft“, schmunzelt er anerkennend.

Von MAZonline