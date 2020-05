Debatte um Sicherheit der Exin-Schüler geht in die nächste Runde

Zehdenick

Die Debatte um die räumliche Nähe der Exin-Oberschule zur Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete sowie zum Wohnheim des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums am Wesendorfer Weg in Zehdenick ist noch nicht beendet. Am vergangenen Freitag hatte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp auf einen offenen Brief besorgter Zehdenicker Eltern reagiert und in einem Antwortschreiben den Standpunkt des Landkreises zu dem Thema dargelegt ( MAZ berichtete). Das hat aber offensichtlich einigen Widerspruch bei den Empfängern ausgelöst, weshalb es jetzt ein weiteres von Christine Jahns und Mario Herholz unterzeichnetes Schreiben gibt, das an den Landrat sowie den Zehdenicker Bürgermeister Bert Kronenberg gesandt wurde.

„Es freut uns erst einmal“, heißt es darin, „dass wir tatsächlich eine prompte Antwort von Ihnen erhalten haben. Das wir uns auf dieses Schreiben aber natürlich nochmals melden werden, ist Ihnen hoffentlich auch bewusst. Wir sind nicht an die Öffentlichkeit gegangen, damit wir mit solchen Antworten ruhig zu stellen sind.“

Erschrocken über Aussagen des Bürgermeisters

Erschrocken zeigen sich die Autoren des Briefes, wie sie schreiben, von Aussagen des Zehdenicker Bürgermeisters. So hätten sie auf dem Gelände weder einen Bauzaun als Abgrenzung des Schulhofes zum Lehrlingswohnheim, noch Wachschutz dort gesehen. Ein Security-Dienst und jemand vom Ordnungsamt seien am Nachmittag an der Bushaltestelle vor Ort gewesen. Das sei es jedoch gewesen. Die Situation mit der Quarantäne-Station habe sich aufgelöst, weil diese Personen nach Oranienburg umgezogen seien. Aber nun habe man mit der Gemeinschaftsunterkunft quasi eine neue Quarantäne-Situation, die ein noch größeres Ausmaß habe. „Warum“, so fragen die Briefschreiber, „werden die Bewohner nicht getestet, sondern nur pauschal für 14 Tage in Quarantäne gesteckt?“ Die Eltern bezweifeln, dass in der Gemeinschaftsunterkunft die Quarantäne-Verordnungen eingehalten werden. Mütter würden mit ihren Kindern auf dem Schulhof spazieren gehen und Personen, die in Klassen der Schule unterrichtet werden, kämen wie selbstverständlich zum Unterricht. Die Lehrer, so heißt es in dem Brief an Landrat und Bürgermeister, hätten wohl sofort reagiert. Das ändere jedoch nichts daran, dass Quarantäne etwas anders bedeutet. Die direkte Nachbarschaft sei also nicht nur unglücklich, wie es Bürgermeister Bert Kronenberg ausgedrückt hat. Die momentane Situation, so die Verfasser des Briefes, sei schlichtweg „nicht tragbar“.

Eindruck gewonnen, dass es hier nur um Geld geht

Mit Blick auf das Antwortschreiben des Landrates, äußern die Briefautoren, dass ihr erster Eindruck gewesen sei, dass es hier nur um Geld gehe. Der Kreis habe Millionen investiert, um den Schulstandort in Zehdenick zu sichern. Die Sache sei allerdings nicht zu Ende gedacht. So sei am Wesendorfer Weg eine Oberschule in das Gebäude eines Oberstufenzentrums gesteckt worden, obwohl die Schulkonzepte doch völlig unterschiedlich seien. Die Räumlichkeiten für das OSZ seien eingeschränkt worden, damit der Exin-Oberschule überhaupt genügend Platz habe zur Verfügung gestellt werden können. „Ich für meinen Teil“, so heißt es in dem Brief“, „habe zwei Kinder an den Schulen, eines am OSZ und eines an der Exin-Oberschule. Wir haben jeden Abend Diskussionen darüber, welche Schule nun eigentlich mehr Einbußen hat.“ Und nun solle womöglich noch zusätzlich die Förderschule dort untergebracht werden? „In welchen Räumlichkeiten soll das denn bitte geschehen?“

Eine Schließung wurde nie verlangt

„Sie schreiben“, heißt es an anderer Stelle des Briefes an die Adresse des Landrates gerichtet, „eine Schließung der Asylunterkunft ist nicht möglich. Haben wir in unserem Brandbrief eine Schließung verlangt? Wir haben eine Lösung verlangt, wie dieses Problem aus der Welt geschaffen werden kann! Nach Ihrem Antwortschreiben mussten wir nun aber leider feststellen, dass Sie an einer Lösung scheinbar nicht interessiert sind. Eine Lösung kann meines Erachtens nur in einem Dialog erfolgen. Wir fragen Sie beide ganz offen, Herr Weskamp und Herr Kronenberg: Sind Sie dazu bereit, sich mit den Eltern an den Tisch zu setzen, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten?“

Annehmbare Lösung für beide Seiten finden

Man wünsche sich, so die Briefautoren, dass die Sorgen von Eltern und Schülern tatsächlich wahrgenommen werden. Es könne nicht sein, dass am Wesendorfer Weg in Zehdenick Vorfälle unter den Teppich gekehrt würden und gesagt werde, es liege keine Gefährdung und keine erhöhte Kriminalität vor. In diesem Zusammenhang sei noch einmal an die tödliche Messerattacke vom 5. Mai hingewiesen. „Versetzen Sie sich in unsere Lage“, heißt es in dem Brief weiter. „ Könnten Sie ruhigen Gewissens Ihrer Arbeit nachgehen in dem Wissen, dass hier nicht nur wohlgesonnene Menschen untergebracht wurden und dass hier ein Virus grassiert, den das Robert-Koch-Institut als gefährlich einstuft? Währen Sie beruhigt, wenn Ihre Kinder oder Enkelkinder hier zur Schule gehen würden und Sie somit Ihre Fürsorgepflicht an die Schule abgegeben haben?“ Es müsse sich etwas ändern und das nicht erst in ein paar Jahren. Deshalb verlange man jetzt einen Lösungsvorschlag, „mit dem beide Seiten in Zukunft leben können!“

Von Bert Wittke