Borgsdorf

Am Silvesterabend war an einem Carport im Waidmannsweg in Borgsdorf ein Feuer ausgebrochen, bei dem der Carport und ein darunter stehender Pkw VW niederbrannten. Bei der Untersuchung des Brandortes am Donnerstag wurde ein technischer Defekt an der Batterie des Pkw festgestellt, der Ursache für das Unglück war.

Von MAZonline