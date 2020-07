Dem Buswartehäuschen in Seilershof aufs Dach gestiegen

Seilershof

Heinz-Dieter Kakuschke wünscht sich für Mittwoch nichts sehnlicher als gutes Wetter. Dann, so kündigte der Ortsvorsteher von Seilershof an, soll das Buswartehäuschen frisch gestrichen werden. Das Malerwerk ist Bestandteil eines Arbeitseinsatzes, der bereits am vergangenen Sonnabend begonnen hat. Da haben Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und engagierte Einwohner des Ortes zunächst die Scheiben des Wartehäuschens ausgebaut und im Gerätehaus eingelagert. Anschließend wurde das Wartehaus von oben bis unten abgekärchert. Und schließlich stiegen Dachdecker Hubert Wuthnow aus Dannenwalde sowie René Schmidt, der ebenfalls von Beruf Dachdecker ist und die Seilershofer Löschgruppe der Feuerwehr leitet, dem Buswartehäuschen aufs Dach und deckten es mit neuen Ziegeln ein.

Bis zum Beginn des neuen Schuljahres soll das Wartehäuschen, an dem auch der Schulbus hält in neuem Glanz erstrahlen. Quelle: Uwe Halling

„Dafür haben wir die selben Ziegel genommen, wie sie auf dem benachbarten neuen Gemeindezentrum Verwendung gefunden haben“, sagte Heinz-Dieter Kakuschke. Und zum Streichen werde auch die selbe graue Farbe wie beim Gemeindehaus genommen. „Ich betrachte nämlich die beiden Baulichkeiten gewissermaßen als ein Ensemble“, betont der 68-jährige Ortschef. Wenn das Wartehaus gestrichen und getrocknet ist, werden die Scheiben wieder eingesetzt. Und dann, so Heinz-Dieter Kakuschke, würden die Frauen vom örtlichen Romméclub die Scheiben gründlich putzen. Zum Schulbeginn soll alles fertig sein, denn an der Haltestelle macht auch der Schulbus Station.

Die Terrasse des neuen Gemeindezentrums soll mit Planen als Schutz vor schlechtem Wetter versehen werden. Was dazu notwendig ist, wurde ebenfalls während des jünsgetn Arbeitseinsatzes erledigt. Quelle: Uwe Halling

Während am Sonnabend am Buswartehaus gearbeitet wurde, haben Karl-Heinz Grunske und zwei Kameraden der Feuerwehr Profileisen entlang der Terrasse des neuen Gemeindezentrums angebracht. Es soll nämlich möglich gemacht werden, bei schlechtem Wetter die Terrasse mit Vorhängen zuzuziehen.

Und schließlich wurde beim Arbeitseinsatz auch die Hecke, mit der das Gelände des neuen Gemeindehauses und des Spielplatzes eingefriedet ist, umfassend gewässert.

Von Bert Wittke