Vehlefanz

Wenn bei André Protze (54) aus Vehlefanz morgens um halb fünf der Wecker geklingelt hat, stemmt er erstmal die Hanteln und macht etwas Kraftsport. Denn der Produktmanager hat noch einen Nebenjob. Er ist Personaltrainer und Fitnesscoach. Leute im Einzel- und im Gruppentraining lassen sich von ihm coachen oder trainieren. Die MAZ war mit ihm in der Natur zu Füßen der Mühle in Vehlefanz auf Tour. Der Fitnesscoach zeigt, wie man beim Spaziergang mit leichten Übungen fitter werden kann.

„Logisch, am Anfang steht immer die Mobilisation der Gelenke und die Dehnung und Erwärmung der Muskeln und Sehnen“, sagt Andrè Protze und legt auch schon mit den Aufwärmübungen los. Da kreisen die Arme, das Becken und die Beine. Danach nimmt er auch gleich die Bank vor der Mühle in Beschlag. „Hier können wir prima unsere Arm- und Brustmuskulatur stärken“, sagt der Coach und stemmt Liegestütze von vorne und von hinten.

Das Theraband hat der Trainer immer dabei. Um ein Geländer oder eine Bankstrebe gelegt, kann man damit prima die Arm- und Brustmuskulatur stärken. Quelle: Jeannette Hix

Schon als Schüler war Sport seine Leidenschaft. Da braucht man eigentlich auch gar nicht erwähnen, dass er auf seinem Zeugnis in dem Fach immer eine Eins hatte. Nach dem Unterricht war Fußball mit Freunden angesagt. „Bis etwa 20 war ich eine echte Sportskanone“, sagt Andrè Protze. Doch dann kam der Job und die Familie und immer mehr fiel der Sport aus.

Die Quittung kam prompt. Als es im Kollegenkreis hieß, man treffe sich in Berlin zum Fußballspiel, machte Andrè Protze schlapp. „Ich dachte, ich könne wie früher über den Platz düsen. Doch nach zwei Runden war ich so außer Puste, dass ich beschloss, wieder mehr Sport zu treiben.“

Nach dem Ausfallschritt auf dem Baumstamm gehts mit dem anderen Knie abwärts und wieder aufwärts. Quelle: Jeannette Hix

Andrè Protze war zwar auch immer mal im Fitnesscenter, aber für sein Herz- Kreislauf-System hatte er zuwenig gemacht. „Dann habe ich das Joggen für mich entdeckt.“ Der Vehlefanzer kaufte sich gute Joggingschuhe und legte los. „Das hat mir soviel Spaß gemacht, dass ich später an über 20 Marathonen teilgenommen habe. Ich bin die je gut 42 Marathon-Kilometer in Paris, Athen, Stockholm, Barcelona, Berlin und Prag gelaufen.“

Bei unserem Spaziergang zu Füßen der Mühle sind wir inzwischen an der kleinen Brücke angekommen. Da zieht Andrè Protze ein Fitnessband aus der Jacke und spannt es um die untere Brückenstrebe. „Guck mal, hier kann man prima seinen Rücken stärken. Wem die Liegestütze auf niedrigen Parkbänken zu anstrengend sind, kann sie auf diesem Brückengeländer machen.“ Dabei sollten die Hände etwa Schulterbreit positioniert werden, der Bauch wird angespannt. „Stell’ dir vor, dein Bauchnabel würde nach innen gezogen“, sagt Andrè Protze.

Bei Ungeübten „quaken“ da die Muskeln: Aber diese Übung bringt Po und Oberschenkel in Sexy-Form. Quelle: Jeannette Hix

Auch der liegende Baumstamm hinter der Brücke wird für eine Sportübung genutzt. Nach einem kräftigen Ausfallschritt auf den Baumstamm gehts mit dem anderen Knie abwärts – die vordere und hintere Beinmuskulatur hat da mächtig was zu tun. Eine Etage tiefer kriegen bei der nächsten Übung auch die Waden „Stress“. Man läuft einfach ein Stück auf den Zehenspitzen.

Die Fußgelenke können sich ausruhen? Denkst’e! Kurze, schnelle Drippelschritte auf der Stelle machen die Fußgelenke schön locker.

Bankdrücken von hinten stärkt die Arm- und Brustmuskulatur. Zehn Wiederholungen reichen anfangs. Quelle: Jeannette Hix

Wer viel am Schreibtisch sitzt, kann beim Spaziergang den Schultern Gutes tun. Das geht so: Arme vorstrecken und die Schultern nach hinten immer wieder zusammenziehen und locker lassen. Achtung: Dabei aber nicht verkrampfen – sonst drohen Kopfschmerzen.

Die hatte Andrè früher auch oft, in der Zeit, in der er wenig Sport machte. „Erst als ich anfing, meinen Körper wieder sachte zu trainieren, wurde das besser“, erinnert er sich. Inzwischen war er so sportaffin, dass er in der Sportgemeinschaft Vehlefanz einen Sportkurs leitete. „Damals reifte in mir der Wunsch, mich sportlich nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch zu betätigen. Ich wollte mehr physische Zusammenhänge wissen“, sagt der Coach.

Liegestütze im Stehen – das ist für Ungeübte einfacher als liegend auf einer Bank als Unterlage. Quelle: Jeannette Hix

Es war die Zeit, als er zahlreiche Zertifikate wie eine Ausbildung zum Übungsleiter absolvierte. Inzwischen hat er auch Lizenzen zum Fitnesstrainer C, B und A, sowie zum Personaltrainer und zum Gruppen-Übungsleiter absolviert. Zwei, dreimal die Woche versucht er auch noch zu joggen, immer so zwischen acht, 15 oder 20 Kilometer.

Am Ende unseres kleinen Spaziergangs am Fuß der Mühle halten wir wieder vor der Bank, an der unsere Tour begann. Andrè begeistert: „Guck mal, hier kann man auch prima die Bauchmuskeln stärken. Einfach hinsetzen, die gestreckten Beine anheben und hoch und runter bewegen.“

Ungeübten reichen da vielleicht schon etwa zehn Wiederholungen. Wenn man alle Übungen auf dem Spaziergang gemacht hat, hat man den Muskelkater am nächsten Tag bestimmt auch beharrlich an seiner Seite. Echte Sportskanonen wie Andrè können die einzelnen Übungen ja auch mehrmals ausführen.

Die Bank wird als Liegestütz-Unterlage genutzt. Hier müssen auch Bauch und Po in Spannung bleiben, wenn Arm- und Brustmuskeln ackern. Quelle: Jeannette Hix

Und weil sich der Coach auch Sprüche wie: „Du bist, was du isst“ zu Herzen nimmt, hat er noch einen Ernährungstipp auf Lager: Er selbst startet mit Magerquark, Müsli, Obst und geschroteten Leinensamen in den Tag. Tagsüber gibt es dann zum Beispiel Hühnchen gebraten mit Gemüse (frisch oder Feinfrost ist egal) und Reis. Abends gerne auch Fisch, Gemüse und Reis. „Ich versuche, ab 17 Uhr auf Kartoffeln und Nudeln zu verzichten und generell auf Zucker“, sagt Andrè und erklärt: „In Zucker stecken kurzkettige Kohlenhydrate, die unser Körper schnell verstoffwechselt. Mit Einnahme schießt unser Blutzuckerspiegel nach oben – wir fühlen uns fit wie ein Turnschuh. Allerdings nur kurz. Denn genauso schnell singt der Blutzuckerspiegel auch wieder ab und wir fühlen uns schlapp und wollen mehr Zucker. Ein gefährlicher Kreislauf.“

Langkettige Kohlenhydrate, die in Haferflocken und Vollkornprodukten stecken, verstoffwechsle der Körper deutlich langsamer. „Der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an – wir sind länger satt und haben nicht das Gefühl, ständig nachlegen zu müssen.

Jetzt ist der Bauch dran. Beine anheben und los geht’s: Und vor und zurück, und vor und zurück. Dreimal noch, wenn die Muskeln sich melden. Quelle: Jeannette Hix

Für sämtliche eiweißreiche Produkte wie Fisch, helles Fleisch, Quark und andere Milchprodukte braucht der Körper mehr Energie, um die Eiweißmoleküle aufzuspalten“, sagt André und rechnet vor: Wenn man 100 Kilokalorien kurzkettige Kohlenhydrate zu sich genommen hat, braucht der Körper dafür sieben Kilokalorien, um das zu verstoffwechseln. Aber: Führt man 100 langkettige Kilokalorien Eiweiß-Kost zu, muss der Körper bis zu 14 Kilokalorien aufwenden, um das zu verarbeiten. „Bei beiden Varianten ist man satt. Aber wer abends eiweißreich ist, wird praktisch im Schlaf schlank“, sagt der Coach mit einem Augenzwinkern. Als sich die MAZ vom Fitnessprofi verabschiedet, macht der sich erstmal auf zum Joggen.

Von Jeannette Hix