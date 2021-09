Der Frust ist groß in Oberhavel– Baustellen sorgen vielerorten für Stau

Oberhavel

Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahrzeuge in der Bernauer Straße, nur im Schritttempo quälen sich die Autofahrer durch die Oranienburger Innenstadt. Auch in Birkenwerder und Hohen Neuendorf benötigen Kraftfahrzeugführer viel Geduld, um von A nach B zu kommen. Oberhavel versinkt immer mehr in den Staumodus, die Nerven der Verkehrsteilnehmer werden hart auf die Probe gestellt. Grund dafür sind diverse Baustellen, die nahezu zeitgleich den Verkehrsfluss stoppen.

In Oranienburg ist die Stralsunder Straße noch bis November im Zuge der Bautätigkeiten am Oranienburger Bahnhofsvorplatz gesperrt. Zudem sind die Lehnitzstraße und die Saarlandstraße noch bis Jahresende abgeriegelt, Grund dafür sind Baumaßnahmen am neuen „PiSaLe“-Kreisel. Auch der Mühlenbecker Weg im Ortsteil Lehnitz wird ab Oktober gesperrt. Schon allein durch diese Hindernisse kommt es in der Kreisstadt zu erheblichen Einschränkungen und daraus resultierenden Staus.

Auch der A 10-Ausbau hat seinen Anteil am Staugeschehen

Doch auch in den umliegenden Städten und Gemeinden wird gebaut, so dass viele Autofahrer weite Wege auf sich nehmen müssen. In Birkenwerder sind im Stolper Weg und in der Fichteallee zwei Brücken dicht, zudem kommt es bei der Autobahn-Anschlussstelle immer wieder zu Beeinträchtigungen und Sperrungen. Auch in Hohen Neuendorf gibt es kein durchkommen in der Karl-Marx-Straße in Richtung Niederheide.

Und die Brücke auf der Schönfließer Straße zwischen Bergfelde und Hohen Neuendorf wird im kommenden Jahr abgerissen, schon jetzt ist der Verkehr deutlich eingeschränkt. Zu großräumigen Umfahrungen sind auch Fahrzeugführer in Hennigsdorf gezwungen, die Fontanestraße ist noch bis Dezember gesperrt. Auch die Fahrt von Hennigsdorf nach Hohen Neuendorf ist momentan nicht möglich, die Landesstraße 171 zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe wird dort instand gesetzt, eine Vollsperrung ist bis Ende Oktober vorgesehen.

Von Knut Hagedorn