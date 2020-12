Der Herzheiler von Hennigsdorf

Hennigsdorf

Auch in Oberhavel ist der Herzinfarkt einer der häufigsten medizinischen Notfälle und zugleich eine der häufigsten Todesursachen. „Bei der Notfallversorgung zählt hier jede Minute“, sagt Hans-Heinrich Minden, seit zwölf Jahren Chefarzt der Abteilung Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie im Hennigsdorfer Krankenhaus. Und er erklärt, warum das so ist: „Umso länger ein Gefäß verschlossen ist, desto größer werden die irreversiblen Schäden am nicht mehr durchbluteten Herzmuskel.“

Für eine schnellstmögliche Notfall-Erstversorgung müssen alle Teile der Versorgungskette nahtlos ineinander greifen. Genau hier hat das innovative Forschungsprojekt „QS-Notfall“ (Qualitätssicherung in der Notfallversorgung) des Berlin-Brandenburger Herzinfarktregisters angesetzt, das in diesem Jahr abgeschlossen werden konnte. An dem Modellprojekt war ein ganzes Netzwerk beteiligt, erläutert der 59-jährige Mediziner: 17 Berliner Kliniken, die Kliniken in Nauen und Hennigsdorf sowie die zugehörigen Rettungsdienste aus Berlin, Oberhavel und dem Havelland.

Anzeige

Das Projekt startete im März 2017 und wurde für drei Jahre mit 1,5 Millionen Euro aus Mitteln des Innovationsfonds vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) gefördert. Die im September dieses Jahres offiziell vorgestellten Ergebnisse sprechen für sich: „Die Versorgungszeiten konnten durchschnittlich um zehn Minuten verringert werden“, sagt Minden. Es sei also „extrem sinnvoll“, das Elektrokardiogramm, kurz EKG, von Notfallpatienten bereits aus dem Rettungswagen oder sogar deren Wohnung an die jeweiligen Fachärzte in den Kliniken zu übertragen. „Ich bekomme das auf mein Diensttelefon übertragen und kann schon zu Hause bewerten, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind“, sagt Hans-Heinrich Minden. So könne sich die Klinik bereits auf den Patienten einstellen und die schnellstmögliche Behandlung gewährleisten. Innerhalb von 60 Minuten müsse ein akuter Herzinfarkt nach Eintreffen im Krankenhaus versorgt werden, um optimale Heilungschancen zu bewahren. „Das können wir gut abbilden“, so Minden zufrieden.

Die EKG-Daten von Notfall-Patienten kann der Kardiologe bereits analysieren, wenn diese noch unterwegs auf dem Weg in die Klinik sind. Quelle: Oberhavel-Kliniken

Im Zuge des Modellprojektes sei es nötig gewesen, die Sendetechnik für jene mobilen Geräte zu beschaffen, die ein EKG schreiben. Auf der anderen Seite mussten ebenso die Empfangsgeräte und nötige Übertragungstechnik für mobile Endgeräte angeschafft werden. An all diesen Prozessen sei das Team seiner Hennigsdorfer Abteilung „sehr aktiv beteiligt“ gewesen, bilanziert der Chefarzt. „Jetzt ist es wichtig, dass die Ergebnisse dieses Innovationsfondsprojektes vom GBA in die Regelversorgung überführt und damit zum landesweiten Standard werden“, rsümiert Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.

Ganz am Anfang der Kette stehe jedoch die Patientin oder der Patent selbst, sagt Hans-Heinrich Minden. Sie könnten nicht nur mit einer gesunden Ernährung und Lebensführung die einschlägigen Risikofaktoren vermeiden, sondern sollten sich im Falle eines Falles (Schmerzen in der Brust, die länger als fünf Minuten andauern und auf Arme, Hals, Kiefer, Schulterblätter, Oberbauch oder Nacken ausstrahlen) auch nicht scheuen, rechtzeitige Hilfe zu holen, empfiehlt der Mediziner. Das gelte auch in Coronazeiten. Als alarmierend bewertet er die Tatsache, dass die Behandlung von Herzinfarkten während der ersten Corona-Welle im Frühjahr auffällig zurückgegangen sei – um rund 25 Prozent. Die Angst vor Ansteckung in Krankenhäusern sei jedoch unbegründet. „Wir sind im Umgang mit Corona geübt“, verspricht Minden. Das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, sei sehr gering. Und eine dauerhafte Herzschädigung wiege viel schwerer als die Corona-Gefahr oder ein etwaiger Fehlalarm.

Für die Behandlung von Herzerkrankungen stehe in Hennigsdorf ein breites Spektrum von Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Diese umfassen Ultraschall- und computertomographische Verfahren, natürlich auch das Durchführen von Herzkatheteruntersuchungen sowie die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren. Die kardiologische Abteilung in Hennigsdorf zähle 103 Betten und werde von 30 Ärzten plus Pflegepersonal betreut. Bis zu 2500 Herzpatienten würden jährlich allein am Standort Hennigsdorf behandelt, so Minden, der von Kindheit an Arzt werden wollte.

1982 hatte er an der Charité sein Studium aufgenommen. „Mich hat der Umgang mit den Menschen und das Fachgebiet an sich interessiert“, sagt der Kardiologe. Bevor er 2008 nach Hennigsdorf kam, war der Berliner zehn Jahre lang leitender Oberarzt der Kardiologie am Herzzentrum in Bernau. Als sich die Gelegenheit zum Wechsel nach Hennigsdorf anbot, habe er diese ergriffen. In Oberhavel sei seine Abteilung für die kardiologische Schwerpunktversorgung zuständig – sieben Tage pro Woche und rund um die Uhr.

Von Helge Treichel