Der Landkreis nimmt in diesem Jahr mehr Geflüchtete auf

Oberhavel

Die Zahl der Geflüchteten, die in diesen Tagen nach Deutschland kommen, steigt. Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt, etwa geht davon aus, dass im Oktober mehr als 3000 geflüchtete Menschen unerlaubt über Weißrussland und die polnische Grenze ins Land Brandenburg kommen. Doch was bedeutet das für den Landkreis Oberhavel? Mit Schreiben vom 5. Oktober habe das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) auf der Grundlage des Landesaufnahmegesetzes das sogenannte Aufnahmesoll für das Jahr 2021 erhöht. „Von zuletzt 245 auf nunmehr 432 in Oberhavel aufzunehmende Flüchtlinge“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf MAZ-Anfrage.

Der Landkreis Oberhavel habe bis Ende September bereits 199 Menschen aufgenommen. „Daraus ergibt sich rein rechnerisch, dass der Landkreis in den verbleibenden zweieinhalb Monaten des Jahres 2021 weitere 233 Personen aufnehmen soll“, rechnet Ivonne Pelz vor. Inwieweit die Soll-Erhöhung tatsächlich ausgeschöpft werde, bleibe abzuwarten. „Die Kreisverwaltung bereitet sich unabhängig davon für die kommenden Wochen auf die Möglichkeit vor, weitere Geflüchtete aufzunehmen“, erklärt die Sprecherin weiter.

In den Unterkünften gibt es genug Platz

In den Gemeinschaftsunterkünften seien freie Kapazitäten vorhanden, um weitere geflüchtete Menschen aufzunehmen. „Bei den freien Kapazitäten handelt es sich in aller Regel um sogenannte Zubelegungsplätze – also um freie Betten in Zwei- oder Vierbettzimmern, in denen bereits andere Bewohnende leben.“ Es werde darauf geachtet, dass nur Menschen gleichen Geschlechts und möglichst gleicher Nationalität in einem Zimmer untergebracht werden. „Die Kreisverwaltung prüft parallel, ob perspektivisch weitere Kapazitäten geschaffen werden müssen. Dies ist auch abhängig von den tatsächlichen Aufnahmezahlen in den kommenden Wochen und Monaten“, so Ivonne Pelz.

Von Marco Paetzel