Der Landkreis will das Impfzentrum in der Turm-City übernehmen – auch mobil soll geimpft werden

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel will das Impfzentrum in der Turm-Erlebniscity übernehmen, wenn die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) die Einrichtung als Betreiber Ende Juli aufgeben wird. „Wir wollen diese zentrale Infrastruktur unbedingt weiter aufrecht erhalten“, erklärte Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch während einer Pressekonferenz in der Kreisverwaltung. Rund 4000 Impfdosen würde der Landkreis ab August Woche für Woche bekommen, 12000 bis 13000 Impfungen sollten über die Hausärzte laufen.

„Dann wären wir bei etwa 17 000, das reicht mir aber noch nicht. 20 000 wären das Ziel pro Woche, um bis September durchzukommen“, so Weskamp weiter. Um das zu schaffen, wird die Turm-City weiter dringend benötigt. Wenn die Impfberechtigung zudem auf 12- bis 18-Jährige erweitert werde, brauche man nochmal rund 20 000 Impfdosen, wenn alle Teenager im Kreis das Angebot wahrnehmen. „Das wollen wir alles sicherstellen, deshalb wollen wir das mit dem Impfzentrum unterstützen“, so Ludger Weskamp.

Ärzte sind aufgerufen, zu helfen

Er bittet in diesem Zusammenhang Ärztinnen und Ärzte darum, sich zu melden, um die Kräfte im Oranienburger Impfzentrum zu unterstützen. „Fachärzte, Hausärzte oder pensionierte Ärztinnen und Ärzte können sich melden, damit wir genug Personal zur Verfügung haben“, rief der Landrat auf. Es gebe Praxen, in denen eine Impfung aus Kapazitätsgründen nicht möglich sei, zudem gebe es viele Ärzte im Ruhestand, die sich beteiligen könnten.

Eine zweite Motivation, das Zentrum aufrecht zu erhalten, sei die Tatsache, dass Erst- und Zweitimpfungen am selben Ort stattfinden müssten. Würde das Impfzentrum in Oranienburg aber Ende Juli schließen, könne man nur noch bis Mitte Juni Erstimpfungen durchführen – nur so könne dann gewährleistet werden, dass noch alle Zweitimpfungen geschafft werden. „Wir wollen mit der Übernahme sicherstellen, dass das Impfzentrum von der KVBB bis Ende Juli in voller Belegung durchgeführt wird. Und wir wollen auch den Menschen, die sich dort die Erstimpfung holen, die Sicherheit geben, dass sie dort auch die Zweitimpfung bekommen“, erklärte Ludger Weskamp weiter.

Auch Krankenhäuser stehen weiter bereit

Derzeit sei man in Gesprächen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Bundeswehr, um auch ab dem 1. August genügend personelle Kapazitäten zu haben. Kosten würden dem Landkreis Oberhavel durch die Übernahme nach jetzigem Stand nicht entstehen, das Land habe dafür seine Zusage gegeben. Ab Juni sei es zudem auch denkbar, dass es freie Impftage geben könnte, an denen es keine Terminvergabe im Impfzentrum gibt. Dafür müsse aber laut Ludger Weskamp erst die Priorisierung wegfallen.

Spätestens zum 1. Juli solle vom Landkreis zudem mindestens ein mobiles Impfteam übernommen werden. „Nicht jeder im Landkreis hat ja einen Hausarzt“, erklärte Ludger Weskamp. Gemeinsam mit den Bürgermeistern werde man vor Ort entsprechende Örtlichkeiten schaffen. „Das gibt uns die Möglichkeit, nochmal deutlich in die Fläche zu gehen“, so der Landrat. Für die Krankenhäuser indes gebe es momentan keinen Impfstoff. Gut 2000 Dosen Sonderkontingent habe es zuletzt gegeben. Bei den Oberhavel-Kliniken gebe es weiter die Bereitschaft zur Impfung, auch Gespräche mit anderen Trägern liefen. Der Landrat denkt bei der Impfung im Krankenhaus vor allem an Schülerinnen und Schüler, die in Kohorten geimpft werden könnten.

Fachärzte dürfen künftig mitimpfen

Kerstin Niendorf, Leiterin des Verwaltungsstabes und Gesundheitsdezernentin in der Kreisverwaltung, erklärte indes, dass – nach dem Impfgipfel in Potsdam am Montag – ein Ergebnis sei, dass die niedergelassenen Ärzte auch andere Patienten als ihre eigenen impfen dürfen, zudem dürften auch Fachärzte wie Orthopäden oder Gynäkologen künftig mitimpfen. Auch die Betriebsärzte sollten ab Juni in die Impf-Kampagne mit einbezogen werden. „Auch die kleinen und mittelständischen Betriebe werden wir als Landkreis unterstützen, es gibt bereits Gespräche“, so Kerstin Niendorf weiter. Sie dankte auch den Ärztinnen und Ärzten im Impfzentrum. „Die Bürger gehen besorgt rein und kommen mit einem Lächeln wieder heraus.“

Von Marco Paetzel