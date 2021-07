Der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann hört auf seiner „Bauerntour“ durch Oberhavel viel Kritik

Liebenwalde

Der Wandel beim Unternehmen Agrarproduktion Neuholland-Freienhagen, das erfolgreiche Familienmodell der Imkerei Lehmann in Hammer, das Portfolio der Agrar GmbH Schorfheide in Wesendorf und die „Gemeinsam-Landwirtschaften“-Philosophie des Gärtnerhofes Staudenmüller in Vietmannsdorf – der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann hat sich diese Woche bei seinen Unternehmensbesuchen einen Einblick in den Alltag verschiedener landwirtschaftlicher Unternehmen in der Region geben lassen.

„Die Bauerntouren waren wieder voller Eindrücke – und einige stimmten mich ziemlich nachdenklich.“, resümiert Lüttmann. „Vor allem die Frage, wie wir unsere heimische Landwirtschaft im globalen Wettbewerb und unter den Bedingungen des Klimawandels am besten aufstellen, bleibt aus meiner Sicht bisher oft noch ohne befriedigende Antwort.“ Unabdingbar sei für ihn jedenfalls ein stärkeres Produzieren und Konsumieren mit kurzen Lieferwegen – die Regionalität – und ein nachhaltiges Wirtschaften. „Das ist gut für die Unternehmen, gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für das Klima.“

Immer weniger Milchproduzenten

Laut Lüttmann ist sehr bedenklich, wenn es in Oberhavel nur noch eine gute Handvoll Milchproduzenten gibt; von einst etwa 50 Betrieben. Stattdessen werde zunehmend Milch aus Polen oder Tschechien importiert. Die Agrarproduktion Neuholland-Freienhagen – mit 22 Mitarbeitenden und einer bewirtschafteten Fläche von 3000 Hektar eines der größten landwirtschaftlichen Unternehmen des Kreises – verabschiedete sich wie viele andere von diesem Erwerbszweig. Anders die Agrar GmbH Schorfheide, die noch daran festhält, auch wenn der Milchpreis – derzeit 33 Cent pro Liter – die Kosten nicht deckt. Mit der Restaurantkette Block House hat der Betrieb einen Partner in der Nähe, der seinen Gästen Fleisch aus Wesenberg anbietet. „So stelle ich mir Regionalität vor.“

Bürokratie baut zu hohe Hürden auf

Lüttmann hat während seiner Tour, an der auch Oberhavels SPD-Bundestagskandidatin Ariane Fäscher teilnahm, aber auch andere Sorgen der engagierten Landwirte gehört, die das Arbeiten nicht gerade erleichtern. So fordere die Politik Arbeitszeitregelungen für die Landwirtschaft, die laut Aussage der Bauern in der Saison schwer zu erfüllen sind.

Die Bürokratie baue bei der Auszahlung von Fördermitteln teilweise zu hohe Hürden auf und sei unflexibel. Vor allem der Mangel an Schlachthöfen sei ein großes Problem. „Besonders beeindruckt hat mich auch das Modell der solidarischen Landwirtschaft, welches auf Direktabnahme von Bioprodukten aus kleinbäuerlicher Struktur setzt. Diese und viele weitere Dinge werde ich von meiner diesjährigen Bauerntour als Hausaufgaben mit in den Landtag nehmen werde“, sagt Björn Lüttmann.

Von MAZonline