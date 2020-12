Corona in Oberhavel: Weitere Fälle in Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung

Seit Freitag sind 67 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 509 Personen in häuslicher Quarantäne, 13 Personen müssen stationär behandelt werden. Fälle von Neuinfektionen sind über das Wochenende unter anderem in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden.