Coronavirus: Immer mehr Neuinfizierte in Schulen, Kitas und Wohngemeinschaften



53 Neuinfizierte sind laut Gesundheitsamt übers Wochenende in Oberhavel registriert worden. Ein Kind von der Grundschule Beetz gehört dazu. Eine Klasse, die Schulleiterin und drei Lehrer sind nun in Quarantäne. Der Landkreis will künftig nicht mehr über Einzelfälle an Gemeinschaftseinrichtungen berichten.