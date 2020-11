Nicht nur in Oberhavel: „Angeln ist ein Ausgleich zu den Corona-Einschränkungen“



Angler sind zumeist mit Abstand in der Natur unterwegs. Ist Angeln also das perfekte Corona-Hobby? Andreas Koppetzki, Geschäftsführer des Brandenburger Landesanglerverbands, erklärt, was in Corona-Zeiten erlaubt ist und worauf Angler achten müssen.