Krankenhaus Oranienburg: 106-jährige Corona-Patientin wieder gesund



Tolle Nachrichten inmitten des Lockdowns: Wie das Krankenhaus Oranienburg am Donnerstagnachmittag mitteilte, konnte eine 106-jährige Frau, die am Coronavirus erkrankt war, am Dienstag wieder als genesen entlassen werden.