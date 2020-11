RKI meldet 16.947 neue Corona-Neuinfektionen in Deutschland



Die Gesundheitsämter haben rund 17.000 neue Corona-Fälle an das Robert Koch-Institut gemeldet. Das sind weniger als am Samstag, aber mehr als am Sonntag vor einer Woche. An Sonntagen liegt die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen meist niedriger.