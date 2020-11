Corona-Fälle an der Europaschule in Schildow



An der Europaschule am Fließ in Schildow sind am Wochenende zwei Corona-Fälle registriert worden. Eine komplette sechste Klasse sowie vier Lehrer sind in Quarantäne geschickt worden. Gleichzeitig entbrannte eine öffentliche Diskussion über die Verantwortung der Gemeindeverwaltung, die laut einem Beschlussvorschlag alle Grundschulen, Kitas und Horte im Ort mit Luftreinigungsgeräten ausstatten soll.