RKI meldet 19.185 Corona-Neuinfektionen - R-Wert bei 1,22



Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen steigt weiter an. Zwar ist der R-Wert im Vergleich zum Vortag leicht gesunken - allerdings sind die Zahlen am Sonntag meist niedriger, weil an den Wochenenden weniger getestet wird. Nachträgliche Korrekturen sind möglich.