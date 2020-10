Corona: Zahlen in Oberhavel steigen zweistellig – zehntes Todesopfer im Landkreis



Die Zahl von neu an Covid19 erkrankten Personen in Oberhavel ist am Dienstag um 14 Personen angestiegen. Zudem stieg die Zahl der aufgrund des Coronavirus verstorbenen Personen im Landkreis auf zehn. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb ein 65-jähriger Oberhaveler bereits im August in einer Berliner Klinik, in der er zuvor mehrere Wochen behandelt worden war.