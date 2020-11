RKI meldet 15.741 Corona-Neuinfektionen in Deutschland



An Sonntagen und Montagen sind die täglich gemeldeten Corona-Fallzahlen erfahrungsgemäß niedriger. In Bezug auf den Sonntag vor einer Woche sind die Neuinfektionen in Deutschland jedoch etwas zurückgegangen. Ein deutlicher Rückgang in der zweiten Welle ist aber noch nicht zu erkennen.