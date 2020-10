DRK-Blutspende: Steigender Bedarf wegen nachgeholter Operationen



Seitdem nach Ende des Corona-Lockdowns zahlreiche Operationen nachgeholt wurden, benötigen die Krankenhäuser auch wieder mehr Blutkonserven. Am Dienstag war das DRK-Mobil in Velten. So funktioniert die Blutspende in Corona-Zeiten.