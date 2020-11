Corona-Patienten aus Oberhavel werden in Hennigsdorf zentriert



Bei den Oberhavel Kliniken ist man auf die zweite Welle der Coronapandemie vorbereitet. Die an Covid19 erkrankten Patienten werden in Hennigsdorf in einer eigens eingerichteten Station zentriert, die vom restlichen Betrieb der Klinik völlig isoliert ist. Bislang gibt es in Oberhavel keine Coronapatienten, die beatmet werden müssen.