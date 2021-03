Corona-Newsblog: 241 Neuinfektionen in Brandenburg +++ Inzidenzwert sinkt auf 62 +++



In Brandenburg haben sich in den vergangenen 24 Stunden laut Gesundheitsministerium 241 Menschen infiziert, was dem Wert von vergangener Woche entspricht. Deutschlandweit vermeldete das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen 9762 Corona-Neuinfektionen.