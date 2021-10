Der Märkische Sozialverein bietet Gespräche im Norden Oberhavels an

Oberhavel

Bei Fragen zu Rehabilitation oder Schwerbehinderung, berät der Märkische Sozialverein und bietet jetzt für die Gemeinden des Oberhavelnordens Termine für direkte Gespräche mit den Betroffenen an. Die Offerten richten sich auch an Angehörige, die Hilfe im Alltag oder bei der Arbeit wegen einer Erkrankung oder Behinderung benötigen? Die Teilhabeberatungsstelle des Märkischen Sozialvereins bietet für Oktober folgende Termine an:

Fürstenberg, am 13. Oktober, 9 bis 13 Uhr in der Brandenburger Straße

Gransee, am 20. Oktober, 9 bis 13 Uhr in der Koliner Straße 12a

Zehdenick, am 26. Oktober, 9 bis 16 Uhr in der Stadtverwaltung, Falkenthaler Chaussee 1

Die Beratungen sind kostenlos und unabhängig.

Ungeachtet dessen ist der Märkische Sozialverein wochentags in Oranienburg, Liebigstraße 4, zu finden. Wer ein Anliegen hat, kann dort anrufen und es ansprechen. Die Mitarbeiter hören zu und helfen, die passende Unterstützung zu finden. Telefon: 03301/6 89 69 55 oder Email eutb@msvev.de .

Wegen der Pandemie müssen einige Regeln beachtet werden. Deswegen ist eine telefonische Anmeldung unter 03301 689 69 55 nötig. Weitere Informationen sind im Internet unter www.teilhabeberatung.de zu finden.

Von MAZonline