Der Morgen nach „Sabine“ in Oberhavel – so verlief die Nacht

Der Morgen nach „Sabine“: Insbesondere in der Nacht tobte das Sturmtief über Deutschland und hinterließ seine Spuren. Auch in Oberhavel wüteten Sturm und Regen (wir berichteten hier darüber), der Landkreis kam jedoch glimpflich davon, wie eine erste Bestandsaufnahme am Montagmorgen zeigte.

So habe es im Verlauf der Nacht 32 Einsätze der Feuerwehr gegeben, hieß es in einer ersten Zwischenbilanz aus der Regionalleitstelle Nordost der Feuerwehr in Eberswalde am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr. „Nach 6 Uhr wurden dann noch sieben weitere Einsätze gemeldet, insgesamt sind wir damit jetzt bei knapp 40 Einsätzen der Kameraden. Das war alles nichts dramatisches“, so die Regionalleitstelle.

Die Polizei konnte diese Lage bestätigen. „Es ist in der Nacht ruhig geblieben. Gemeldet wurde in großem Umfang aufgrund des Sturmtiefs nichts“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montagmorgen.

Geschlossen bleibt indes aufgrund der Folgen des Sturms den gesamten Montag über der Tierpark in Germendorf. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Tierparkchef Thorsten Eichholz betonte. „Wir führen aufgrund des Sturms am Montag erst einmal eine Baumkontrolle durch“, sagte er am Morgen. So werden alle im Tierpark befindlichen Bäume auf durch den Wind gelockerte Äste und Astmaterial untersucht, die durch weitere Windböen abfallen könnten und somit eine Gefahr für die Tierparkbesucher darstellen könnten. „Die Kontrolle dauert den ganzen Tag. Daher öffnen wir erst am Dienstag wieder. Allen Tieren und Mitarbeitern geht es gut, der Sturm hat im Park für keine Schäden gesorgt“, so Eichholz.

Die Feuerwehr war in den vergangenen Stunden angesichts der ausgerufenen Unwetterwarnung zu verhältnismäßig kleinen Einsätzen ausgerückt. So wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsthal am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zu einem auf die Straße gestürzten Baum alarmiert.

Die Feuerwehr Hennigsdorf war am Sonntag gegen 20.35 Uhr zu Hilfe gerufen worden, da die Höhenbegrenzung eines Hauses abzustürzen drohte. Auch die Kameraden der Wehr aus Oberkrämer/ Marwitz war gegen 21.20 Uhr alarmiert worden, nachdem „Sabine“ Dachteile von einem Dach runtergepustet hatte.

Mitten in der Nacht, um 1.40 Uhr, wurde es im Drosselweg in Hennigsdorf Ernst. Dort war ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen, musste die Feuerwehr zur Hilfe anrücken.

Überregional blieb am Montagmorgen unterdessen der Regionalbahn- und Flugverkehr in Teilen eingeschränkt. Bildungsministerium und Schulen hatten im Vorfeld bereits darüber informiert, dass Schüler am Montag aus Sicherheitsgründen unkompliziert vom Schulunterricht befreit werden können. Insgesamt hinterließ das Sturmtief im Land Brandenburg nach ersten Erkenntnissen offenbar nur wenig Schäden.

