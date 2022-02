Der Norden Oberhavels zeigt sich bei der Einwohnerzahl stabil

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel wächst. Ende Oktober 2021 lebten insgesamt 215 883 Menschen im Landkreis. Ende des Jahres 2020 waren es noch 214 234 Menschen. Grob betrachtet, ist die Bevölkerungszahl im Norden Oberhavels im vergangenen Jahr relativ konstant geblieben.

Verluste und Zuwächse 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr eher moderat ausgefallen. Einige Einwohnerinnen und Einwohner hinzugewonnen haben das Amt Gransee und Gemeinden sowie die Stadt Fürstenberg/Havel. Zehdenick mussten leichte Einbußen hinnehmen.

Gransee hofft auch zuziehende Familien

9204 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnete das Amt Gransee und Gemeinden zum Stichtag 9. Januar. Das sind 30 Personen mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Eine Ursache für den leichten Anstieg ist das Bereitstellen von Bauland am Stadtwald. Dort ist nach der Erschließung damit begonnen worden, Bauparzellen nach dem Einheimischenmodell zu vergeben. Das hat natürlich in erster Linie seinen Niederschlag in der Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Gransee gefunden.

Wurden dort am 7. Januar 2021 genau 4177 Frauen, Männer und Kinder gezählt, waren es ein Jahr später 4191, also 14 mehr. Die Stadt Gransee mit ihren 13 Ortsteilen kommt in der Summe nun auf 5 917 Einwohner (+ 13). Den größten Zuwachs an Einwohnern innerhalb der Ortsteile der Stadt Gransee haben Seilershof (+6) und Buberow (+ 4) zu verzeichnen. Die größten Verluste musste Dannenwalde hinnehmen (-9). Nachwuchs konnte in den Ortsteilen Altlüdersdorf (4), Dannenwalde und Neulögow (je 2), Buberow und Kraatz (je 1) begrüßt werden. Insgesamt wurden 2021 im Amt Gransee und Gemeinden 63 Mädchen und Jungen geboren.

Zehdenick verliert vor allem in der Kernstadt

13 508 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichneten die Stadt Zehdenick und ihre Ortsteile zum Stichtag 5. Januar. Das sind 39 Personen weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurde die angestrebte Stabilisierung der Bevölkerungszahl verfehlt. „Ich finde es sehr erfreulich, dass im vergangenen Jahr in Zehdenick 101 Kinder geboren wurden“, sagt der amtierende Bürgermeister Dirk Wendland. Das stimme für die Zukunft optimistisch.

Die Kernstadt Zehdenick hat im vergangenen Jahr vergleichsweise kräftig an Einwohnern eingebüßt. Wurden dort Anfang 2021 noch 9488 Leute registriert, waren es Ende des Jahres 9408 – 80 weniger. Der Geburt von 74 Kindern (38 Jungen und 36 Mädchen) stehen 181 Sterbefälle gegenüber. An Einwohner zulegen konnten im zurückliegenden Jahr die Ortsteile Badingen mit jetzt 585 Bewohnern (+29), Burgwall mit 240 (+3), Kappe mit 128 (+4), Krewelin mit 290 (+22), Kurtschlag mit 260 (+14), Ribbeck mit 135 (+4) und Zabelsdorf mit 225 (+3).

Die aktuellen Einwohnerzahlen der anderen Ortsteile zum Stichtag 5. Januar: Bergsdorf 410 (-1), Klein-Mutz 415 (-11), Marienthal (-17), Mildenberg 684 (-3), Vogelsang 69 (-2) und Wesendorf 247 (-4). Die Zahlen neugeborener Mädchen und Jungen während des vergangenen Jahres in den Ortsteilen der Stadt Zehdenick verteilen sich wie folgt: Badingen: 2 (ein Junge/ein Mädchen), Bergsdorf: 3 (1/2), Burgwall: 1 (0/1), Kappe: 2 (2/0), Klein-Mutz: 5 (3/2), Krewelin: 1 (1/0), Kurtschlag:1 (0/1), Marienthal: 0, Mildenberg: 2 (0/2), Ribbeck: 1 (0/1), Vogelsang: 2 (1/1), Wesendorf: 3 (1/2) und Zabelsdorf: 4 (3/1).

Fürstenberg zieht Einwohner an

5845 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichneten die Stadt Fürstenberg/Havel und die dazugehörigen Orte zum Stichtag 25. Januar 2022. Das sind 19 Frauen, Kinder und Männer mehr als im Vergleich zum Jahr 2020. Bürgermeister Robert Philipp hofft darauf, dass durch das Vorhaben „Röblinsee Mitte“ oder den angedachten Wohnungsbau auf dem Schlossgelände weiterer Zuzug realisiert werden kann. Fürstenberg als Kernstadt hat im vergangenen Jahr an Einwohnerinnen und Einwohnern gewonnen. Wurden dort Anfang 2021 noch 3904 Leute registriert, waren es zum Stichtag 25. Januar 2022 genau 3934.

Der Geburt von 24 Kindern (11 Jungen/13 Mädchen) stehen 59 Sterbefälle gegenüber. An Einwohnern zulegen konnten 2021 neben der Kernstadt: Blumenow mit jetzt 154 Bewohnern (+3), Boltenhof mit 39 (+6), Bredereiche mit 590 (+3), Großmenow mit 22 (+1) und Neutornow mit 47 (+1). Gesunken sind die Einwohnerzahlen in Altthymen mit jetzt 104 (-3), in Barsdorf mit 83 (-5), in Himmelpfort mit 430 (-5), in Steinförde mit 65 (-1), in Kleinmenow mit 25 (-2), in Steinhavelmühle mit 10 (-1), in Tornow mit 75 (-5), in Ringsleben mit 47 (-1) und in Zootzen mit 190 (-2). Die Zahlen neugeborener Mädchen und Jungen während des vergangenen Jahres verteilen sich außerhalb der Kernstadt Fürstenberg wie folgt: Blumenow 2 (zwei Jungen/kein Mädchen), Bredereiche: 4 (3/1), Tornow 1 (0/1) und Zootzen 1 (0/1).

Von Bert Wittke