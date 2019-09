Oranienburg

Eine kurze Nacht lag am Montag hinter Björn Lüttmann. „Erst gegen drei Uhr lag ich im Bett. In meinem Bürgerbüro in Oranienburg haben wir die Ergebnisse des Wahlabends verfolgt und geschaut, wer die nächsten fünf Jahre im Landtag sitzt“, erzählt der 43-Jährige. Am Montagmorgen hieß es für ihn dennoch, früh aufzustehen. Als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion hieß es für den Oranienburger, die erste Sitzung seiner neu gewählten Fraktion vorzubereiten. „Wir kommen schon am Dienstag zusammen“, berichtete Lüttmann, der dann „viele neue Gesichter kennenlernen wird. Elf Fraktionsmitglieder kenne ich aus der vergangenen Legislaturperiode, 14 Kollegen kommen neu dazu.“ Der 43-Jährige ist auch am Tag nach der Wahl noch „sehr glücklich, dass die Verteidigung meines Direktmandats funktioniert hat“. Gleichzeitig sei er erschrocken über das Abschneiden der AfD. „Dass diese Partei auch hier bei uns so viele Stimmen geholt hat, sollte uns zu denken geben.“

Für AfD-Landtagskandidat Andreas Galau begann der Tag wesentlich entspannter. Als „kleiner Plakatierfreak“, wie sich der 51-Jährige selbst bezeichnet, sammelte er im Laufe des Montags in Liebenwalde seine Wahlplakate von den Laternenmasten ein. Die Planungen für die neue Fraktion haben jedoch auch bei ihm längst begonnen. „Wir brennen darauf, loszulegen. Unsere Fraktion umfasst jetzt fast das zweieinhalbfache der vorherigen Fraktion. Damit können wir die Arbeit viel besser auf mehr Schultern verteilen, so dass deutlich mehr Zeit als bisher für die eigentliche Sacharbeit bleibt“, sagt der Direktkandidat, der 22,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinte und hinter Björn Lüttmann (24,9 Prozent) auf Platz zwei einkam. Dem Achtplatzierten der AfD-Landesliste gelang über eben diese dennoch der Wiedereinzug in den Landtag, dem Galau bereits zuvor – so wie Lüttmann – angehörte und in dem er als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion fungierte. Auch für den Hennigsdorfer steht in dieser Woche „viel organisatorische und verwaltungstechnische Arbeit“ an. Gleichzeitig „machen wir uns bereits Gedanken über die Besetzung von Ausschüssen und darüber, wer welches Thema besetzen möchte“.

AfD-Kandidat Andreas Galau zieht über die Landeslistenplatzierung in den Landtag ein. Quelle: AFD

Mit dem Abhängen ihrer Wahlplakate war am Montag auch Nicole Walter-Mundt zu Gange, ehe am Abend für sie der Kreisbildungsausschuss anstand. Mit 20,8 Prozent hatte die CDU-Kandidatin im Wahlkreis den dritten Platz geholt. „Ich hätte mir für mich und die CDU erhofft, dass es besser läuft. Teilweise lag ich deutlich über dem Zweitstimmenschnitt meiner Partei, das zeigt, dass mein Team und ich nicht so viel falsch gemacht haben.“ Dennoch hinterfrage sie sich auch selbst. „Ich wünsche mir, dass man sich innerhalb der CDU gut überlegt, wie man mit dem Wahlergebnis umgeht und sich auch dort reflektiert.“ Den Kopf in den Sand stecken wird die 41-Jährige auf keinen Fall. „Meine Woche ist voller Termine. Ich liebe die politische Arbeit, und daran wird sich auch nichts ändern“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende des Kreistags und stellvertretende Vorsitzende der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung. Ihr großer Wunsch: „Die Rückkehr zur Sacharbeit.“ Sie mahnt zudem: „Es wird oft über Toleranz und Miteinander gesprochen. Das sollte auch in Wahlkampfzeiten nicht vergessen werden.“

Nicole Walther-Mundt am Wahlabend. Quelle: Robert Roeske

Für Björn Lüttmann beginnt mit Ende der Wahl eine andere Art der Arbeit, „die normale Arbeit eines Abgeordneten. Viel Sacharbeit steht an, wir müssen gucken, wie wir die Themen, die die Menschen bewegen nun gemeinsam mit den zukünftigen Koalitionspartnern voranbringen.“ Zwei Dinge seien ihm nicht zuletzt im Wahlkampf „in ihrer Dimension noch einmal ganz deutlich geworden: Im ländlichen Bereich fehlt es den Menschen an sozialen Treffpunkten, in vielen Orten gibt es keinen einzigen Laden, kein einziges Gasthaus mehr. Doch das ist den Bewohnern wichtig. Zudem ist der öffentliche Nahverkehr ein ganz großes Thema, an dem wir dranbleiben und etwas tun müssen.“

Wahlsplitter aus Oranienburgs Ortsteilen – Erststimmen unter der Lupe Die Wensickendorfersind offenbar mit ihrem Ortsvorsteher Heinz Ließke ( BVB/Freie Wähler) zufrieden. Der holte in dem Ortsteil mit 29,1 Prozent sein bestes Ergebnis und lag deutlich vor dem Zweitplatzierten Andreas Galau (20,5).In Zehlendorf setzte sich hingegen der AfD-Kandidat deutlich durch. 26,2 Prozent holte Andreas Galau dort, ihm folgte Heinz Ließke mit 17,8 Prozent.Unterdessenüberquerten im Wahlbezirk Germendorf II Björn Lüttmann ( SPD) und Andreas Galau ( AfD) die Ziellinie jeweils mit genau 25 Prozent, im Wahlbezirk Germendorf I lag Lüttmann mit 27,1 Prozent vor Galau (26,2).Ihr bestes Ergebnis in den Ortsteilen holte CDU-Kandidatin Nicole Walter-Mundt in Malz mit 24,1 Prozent.Andreas Galauschnitt in den Ortsteilen im Wahlkeis Schmachtenhagen II mit 28,1 Prozent am besten ab.Wahlsieger Björn Lüttmann ( SPD) holte seinen Spitzenwert in den Ortsteilen im Stimmbezirk Lehnitz II mit 29,8 Prozent. Heiner Klemp(B90/Grüne) holte seinen Top-Wert in Lehnitz I mit 13,4 Prozent, Elke Bär ( Die Linke) mit 12,8 Prozent in Germendorf II. FDP-Kandidat Daniel Langhoff holte in Wensickendorf mit 17,2 Prozent seinen Spitzenwert.

Von Nadine Bieneck