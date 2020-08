Der Weihnachtsmann von Himmelpfort wird zum Buchhelden

Himmelpfort

Wissen Sie vielleicht, was der Weihnachtsmann im Sommer macht? Nein? Dann sollten Sie in einem Buchladen mal nach Neuerscheinungen fragen. Mit etwas Glück wird Interessenten dort ein Buch aus der Westkreuz-Verlag GmbH Berlin/ Bonn präsentiert. Der Herausgeber verspricht ein fröhliches und spannendes Sommerabenteuer. Und was das Buch besonders für Leute aus Nordbrandenburg so interessant macht: Es spielt in Himmelpfort. Na klar kommt der Weihnachtsmann darin vor. Der wohnt doch bekanntlich in Himmelpfort oder etwa nicht?

Kerstin Kaibel ist gern in Himmelpfort. Hier hat sie mit ihrem neuen Buch dem Weihnachtsmann einen Besuch abgestattet. Quelle: Uwe Halling

Geschrieben hat das Kinderbuch Kerstin Kaibel. Sie wurde in Bad Oeynhausen geboren, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter (24 und 28 Jahre alt) und wohnt seit 30 Jahren in Berlin-Rudow. Wie die 58-Jährige dazu gekommen ist, ein Buch zu schreiben, das in Himmelpfort spielt? „Ich habe vor zwei Jahren eine Tour auf dem internationalen Radweg Berlin-Kopenhagen gemacht“, erzählt die Autorin. Ihr großer Hund, der leider inzwischen nicht mehr lebt, habe sie begleitet und sei neben dem Fahrrad hergelaufen. Es sei ein „furchtbar heißer Sommer“ gewesen und irgendwann habe sie keine Lust mehr gehabt, noch weiter in die Pedalen zu treten. „Und so bin ich praktisch in Himmelpfort gestrandet“, erinnert sich Kerstin Kaibel. Es habe ihr und ihrem Hund dort sehr gefallen. „Ich bin ganz begeistert von Himmelpfort. Das ist so ein schöner und beschaulicher Ort“, beschreibt die Autorin ihre Eindrücke Damals hatte sie nicht sehr viel Lesestoff dabei und so habe sie den Entschluss gefasst, sich einfach selbst Geschichten auszudenken. Und sie habe sich an vielen Plätzen im Ort niedergelassen und gezeichnet – die Schleuse, den See, die Wälder ringsum.

Kerstin Kaibel in der Weihnachtsmannstube. Ob sie dem Weihnachtsmann aus ihrem Buch vorlesen wird? Oder lässt sie ihm ein Exemplar für die langen Winterabende da? Quelle: Uwe Halling

Als Kerstin Kaibel wieder heim kam und ihren Töchtern von den Erlebnissen in Himmelpfort erzählt hat, meinten die: Schreib doch ein Kinderbuch darüber. „Ich bin ein großer Kinderbuchfan“, gibt die Berlinerin gerne zu und so ließ sie sich auch gar nicht lange bitten und brachte ihre Geschichten zu Papier. Und weil sie so wunderbar malen und zeichnen kann, hat sie ihr Kinderbuch „Was macht der Weihnachtsmann im Sommer“ auch noch gleich selbst illustriert. Noch zweimal, so sagt die Autorin mit Blick auf ihr Himmelpfort-Buch, sei sie anschließend an den Ort des Geschehens gefahren, um die von ihr erdachten Geschichten mit den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen. Und von Plätzen, die sie aus Zeitgründen nicht zu Papier bringen konnte, habe sie Fotos gemacht – zum Beispiel vom Kräutergarten.

Töchter und Freundinnen sind die besten Kritiker

Es muss Kerstin Kaibel in Himmelpfort wirklich ausgesprochen gut gefallen haben, denn das Buch, so sagt sie, habe sich hintereinander weggeschrieben. Ihre Töchter und auch zwei Freundinnen seien dabei sehr hilfreich gewesen. Sie hätten die Geschichten gelesen und ihr den einen oder anderen Tipp gegeben, wie sie etwas womöglich noch intensiver beschreiben oder noch lustiger ausdrücken könnte.

Hoffentlich gibt es den Weihnachtsmann wirklich

Etwa drei Monate hat die Italienisch-Übersetzerin und Dolmetscherin, die selbst lange in Italien gelebt hat, für das Schreiben des Kinderbuches benötigt und noch einmal etwa die gleiche Zeit, um es mit Illustrationen zu versehen. Herausgekommen ist die Geschichte eines Sommerurlaubs in Deutschland, was in diesen Tagen bekanntlich aktueller denn je ist: Der Zehnjährige Bodo will die Sommerferien gern auf Mallorca oder auf den Malediven verbringen. Stattdessen geht es nach Himmelpfort. Dort soll zwar der Weihnachtsmann wohnen, aber an den glaubt Bodo schon lange nicht mehr. Zum Glück wohnt in Himmelpfort Mia, die weiter spucken und lauter pfeifen kann als Bodo und außerdem ein eigenes Boot hat. Bei ihren abenteuerlichen Fahrten über den See entdecken die Kinder eine geheime Insel, reiten auf einer Kuh und schließen Freundschaft mit einem Wolfsrudel. Außerdem gehen in Himmelpfort rätselhafte Dinge vor sich. Kann man Schokoladenkuchen wirklich zaubern und auf einem Feuerwerk durch die Luft fliegen? Doch plötzlich haben Bodo und Mia ganz andere Sorgen: Das Leben ihrer Freunde, der Wölfe, ist in Gefahr! Jetzt kann nur noch der Weihnachtsmann helfen. Hoffentlich gibt es ihn doch!

Neues Buch spielt im Park von Sanssouci

Inzwischen schreibt Kerstin Kaibel bereits am nächsten Kinderbuch. Die Geschichte, so verriet sie schon mal, spielt in Potsdam. Dort sind Kinder während der Herbstferien im Park von Sanssouci unterwegs, werden plötzlich in die Vergangenheit katapultiert und müssen als Küchenhilfen am Hof von Friedrich dem Großen arbeiten. Doch zunächst sollten sich Leseratten erstmal auf den Weg nach Himmelpfort machen.

„Was macht der Weihnachtsmann im Sommer?“, Lesealter sechs bis zehn Jahre, erhältlich zum Beispiel in der Luisenbuchhandlung Gransee und im Café am Weihnachtshaus in Himmelpfort,72 Seiten, 32 farbige Illustrationen 15,90 Euro, erschienen im Westkreuz-Verlag. ISBN Nr. 978-3-944836-50-8.

Von Bert Wittke