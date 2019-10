Nachtschicht für Falterfreunde

Bergfelde

Der Mond scheint hell. Zu hell, meint Kevin Töfge: „Wir haben jetzt Vollmond. Das ist ungünstig.“ Denn Töfge will eigentlich Nachtfalter mit einer Leuchtfalle anlocken, um sie zu zählen und ihre Arten zu bestimmen. Doch das natürliche Licht durchkreuzt ihm in dieser Nacht seinen Plan. Bis um Mitternacht werden sein hell erleuchtetes Tuch zwar jede Menge Zikaden und Fliegenarten besuchen, aber nicht einmal zehn Falter.

Der aus dem Havelland stammende Natur- und Landschaftspfleger stellte Montagnacht am Naturschutzturm Bergfelde seine Leuchtfalle auf. Das Gebiet wird vom Regionalverband Oberhavel der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) genutzt. Empfohlen hatte es ihm der Insektenkundler Jens Esser von der Berliner Entomologischen Gesellschaft „Orion“. Da Töfge gerade auf Berlin-Besuch ist, war seine private Untersuchung spontan und die Konkurrenz durch den Vollmond nicht bedacht.

Freizeit-Entomologe, Weltenwanderer und Naturschützer Kevin Töfke im Gespräch mit Margret Müller über die Lichtfalle. Quelle: privat

Naturinteressierte lernten dazu

Außer dem Vorsitzenden des regionalen SDW, Dirk Hartung, schauten immer wieder Interessierte vorbei, so auch Lutz Tornow. „Was da alles kreucht und fleucht, das war schon interessant“, staunte Tornow. Für ihn seien auch die Geschichten spannend gewesen, die Töfge zu erzählen hatte – etwa dass die Falter sich die Nacht untereinander aufteilen, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen.

Aber Falter im kühlen Herbst? Für Töfge nichts ungewöhnliches: „Schmetterlinge hat man das ganze Jahr lang, gerade im Wald, wo geschützte Temperaturen herrschen. Gegenüber 200 Tagfaltern kommt ein Vielfaches mehr an Nachtfaltern vor – etwa 3500 Arten.“ Manche würden sogar jetzt erst schlüpfen und sich von Honigtau ernähren oder nur von ihren als Raupen angefressenen Reserven zehren.

Winzige Zikaden wurden vom Licht angelockt.. Quelle: privat

Weltenbummler zieht es nach Thüringen

Kevin Töfge begeisterte sich seit einer Falterzählung in Nordirland vor zwei Jahren für die Tiere und lernte inzwischen auf Reisen von Experten dazu. Demnächst tritt er eine Ranger-Stelle im „Grünen Band“ Thüringen an – ebenfalls ein Grenzbiotop wie in Bergfelde. Seine fotografierten Falter wolle er noch genauer bestimmen: „Satelliten-Wintereule, Heuzünsler, olivgrüner Bindenspanner, Herbstspanner, Federmotte und andere zeigten sich.“

