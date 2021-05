Der kleine Wentowsee in Seilershof hat schon 13 Grad

Oberhavel

Ein paar Hartgesottene sind sogar schon baden gegangen. Bis zum Sommer dauert es nicht mehr lange, und deshalb starteten Mitarbeitende des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Oberhavel ihre erste Badeseentour: Am 3. und 4. Mai haben sie die Badegewässer in Oberhavel genau unter die Lupe genommen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Insgesamt wurden 26 Badestellen kontrolliert – 19 auf der Grundlage der Brandenburgischen Badegewässerverordnung sowie sieben Badestellen auf der Grundlage des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes. Die Wassertemperaturen lagen zwischen 8 Grad an der Badestelle des Stechlinsees in Neuglobsow und 13 Grad an der Badestelle des Kleinen Wentowsees in Seilershof. Im Durchschnitt wurde eine Temperatur von 10,3 Grad gemessen.

Test der Qualität der Badegewässer in Oberhavel. Quelle: Kreisverwaltung

Die mikrobiologischen Untersuchungen der Badewasserqualität vor Saisonbeginn waren nicht zu beanstanden. Bei 17 Seen konnte eine Sichttiefe von einem Meter und mehr festgestellt werden. Die geringste Sichttiefe wurde mit 0,5 Metern im Großen Wentowsee in Marienthal gemessen.

Die Kontrolle eines Badegewässers beinhaltet die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle auf Verunreinigungen und Unfallgefahrenquellen. Diese Kontrollen finden bis zum Ende der Badesaison am 15. September in einem Rhythmus von vier Wochen statt.

Die detaillierten Ergebnisse der Kontrollen können unter www.oberhavel.de/badewasser sowie www.luis-bb.de abgerufen werden. Die nächste Kontrolle der Badeseen erfolgt in der 22. Kalenderwoche am 31. Mai und am 1. Juni.

